Abstimmung 25. September Wirbel um Verkehrsplafonierung: Massgebend ist das Jahr 2019, sagen Stadtrat und Bürgerliche Um den Gegenvorschlag zur Klima- und Energiestrategie ist Verwirrung entstanden. Nun stellen Stadtrat und Referendumskomitee die Dinge klar.

Kaum Verkehr: Der Schweizerhofquai während des Lockdowns 2020. Das Jahr 2020 soll nicht als Referenzjahr für die künftige Verkehrspolitik gelten. Bild: Patrick Hürlimann

Soll der Verkehr in der Stadt Luzern abnehmen – oder bloss nicht weiter zunehmen? Um diese Frage geht es unter anderem in der Klima- und Energiestrategie, über die am 25. September abgestimmt wird.

Zur Erinnerung: In der Energiestrategie ist das Ziel formuliert, den Verkehr bis 2040 zu reduzieren, und zwar um 15 Prozent gegenüber 2010. Demgegenüber steht der Gegenvorschlag von FDP, Mitte und Gewerbeverbänden. Sie wollen lediglich eine Plafonierung des Verkehrs erreichen – und zwar auf dem Stand von 2020.

Allerdings: 2020 war der Lockdown, das Verkehrsaufkommen in der Stadt war massiv kleiner als üblich. Würde 2020 als Referenzjahr herangezogen, käme dies faktisch einer Verkehrsreduktion gleich – was überhaupt nicht im Sinne des bürgerlichen Referendumskomitees wäre.

Das Versehen wurde im Abstimmungsbüchlein korrigiert

Dieses Versehen hat das Komitee inzwischen ausgebügelt: Im Abstimmungsbüchlein heisst es nun, massgebend sei der Verkehr 2020 «basierend auf den statistischen Zahlen des Jahres 2019». Diese Formulierung überzeugt aber nicht alle: Die Linken haben angekündigt, man werde im Falle einer Annahme des Gegenvorschlags auf eine wortgetreue Auslegung mit Referenzjahr 2020 pochen. Die SVP hat derweil Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat eingereicht, weil nicht klar sei, welche Auswirkungen der Gegenvorschlag tatsächlich hätte (wir berichteten).

Falls der Gegenvorschlag angenommen wird, ist der Stadtrat für die Umsetzung zuständig. Dieser hat bereits früher betont, dass er dies im Sinne des Referendumskomitees tun würde. Stadtschreiberin Michèle Bucher bestätigt auf Anfrage: «Es ist offensichtlich, dass es dem Komitee nicht um eine weitere Reduktion, sondern um eine Stabilisierung des Verkehrs auf dem Niveau von vor der Pandemie geht.»

«Es gilt das statistische Jahr 2019»

Das bestätigt auch das Referendumskomitee. «Es gilt das statistische Jahr 2019», heisst es in einer Mitteilung. Auch auf den Abstimmungsflyern und auf der Website des Komitees sei 2019 erwähnt, nicht 2020. «Der Entscheid des Stadtrates und die entsprechende Formulierung des Komitees lassen keinen Interpretationsspielraum zu. Weder von der SVP noch von Links/Grün», so das Komitee.