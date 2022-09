Abstimmung 50 Stimmen entscheiden: Meggen schafft Gemeindeversammlung ab Ins Rollen gebracht hat die Abstimmung «Geschäfte an die Urne» eine Initiative der SVP. Sie wurde knapp angenommen.

1677 Personen haben ein Ja in die Urne gelegt, 1627 Personen stimmten mit Nein. Damit ist die Gemeindeversammlung Geschichte und es wird künftig über alle Geschäfte an der Urne abgestimmt. Die Stimmbeteiligung in der Gemeinde Meggen lag bei 65,2 Prozent. Stimmberechtigt sind 5326 Personen.