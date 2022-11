Abstimmung Ebikon genehmigt an der Urne Landabtausch für Schulcampus Zentrum Die Gemeinde Ebikon kann ein wichtiges Stück Land zwischen den Schulhäusern Zentral und Wydenhof übernehmen. Auch das Budget 2023 mit einem Millionen-Plus wurde genehmigt.

Der geplante Schulcampus im Zentrum von Ebikon mit den bestehenden Schulhäusern Zentral und Wydenhof ist einen wichtigen Schritt weiter: Das Grundstück dazwischen gehört bald der Gemeinde. Die Stimmbevölkerung genehmigte am Sonntag gemäss einer Medienmitteilung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 82,8 Prozent den Kauf des Landes im Wert von 12 Millionen Franken. Die dortigen Bauernhäuser bleiben. Deren Eigentümer erhalten im Gegenzug von der Gemeinde ein gleichwertiges Areal in unmittelbarer Nähe. Es handelt sich somit um einen Landabtausch. Die Schulanlage Campus Zentrum soll bis 2031 realisiert werden.

Die Wiese und die Bauernhäuser über dem Wydenhof-Schulhaus gehen in Gemeindebesitz über und ermöglichen so den Schulcampus Zentrum. Bild: PD/Gemeinde Ebikon

Ja sagte das Stimmvolk mit einem Anteil von 80,7 Prozent auch zum Budget 2023 der Gemeinde Ebikon. Es rechnet mit einem Plus von 5,4 Millionen Franken. Was allerdings auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist. Der eingangs erwähnte Landabtausch beschert Ebikon aufgrund der Neubewertung des Grundstücks einen Buchgewinn von 10,3 Millionen Franken. Ohne diesen sähe das Ganze anders aus. Alle Parteien bis auf die SVP empfahlen ein Ja zum Budget, der Landabtausch war gar in allen Parteien unbestritten. Der Steuerfuss bleibt bei 1,9 Einheiten. Die Stimmbeteiligung lag bei 25,2 Prozent. (hor)