Abstimmung Good News für viele Bauwillige: Ebikoner sagen klar Ja zu revidierter Ortsplanung Verdichten im Zentrum, wenig Einzonungen, keine Hochhäuser: Die Stimmberechtigten genehmigen die Gesamtrevision der Ortsplanung.

Die Ebikonerinnen und Ebikoner stellen sich bei der Gesamtrevision der Ortsplanung voll und ganz hinter den Gemeinderat: Sie genehmigen das revidierte Bau- und Zonenreglement am Sonntag mit 1841 zu 1183 Stimmen, wie die Gemeinde Ebikon mitteilte. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 60,9 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 35,65 Prozent. Mit Ausnahme der Grünen hatten alle Parteien ein Ja empfohlen.

Am Dorfeingang von Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann (31. 5. 2023)

Damit sind etwa in den Zentrumszonen, grob gesagt entlang der Kantonsstrasse, künftig die grösste Dichte und die höchsten Häuser (bis zu 22,5 Meter, je nach Zone) möglich. Weiter kann die Gemeinde einen Teil des Wydenhof-Grundstücks der Zone für öffentliche Zwecke zuordnen, damit dort die Schulerweiterung möglich wird. Schliesslich gibt es ganz wenige Einzonungen: So wird beispielsweise das Gebiet beim Schlössli Hünenberg der Grünzone zugeordnet – einzig im nordöstlichen Bereich kommt ein Teil neu in die Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht.

Bei Jahresrechnung ist der Ja-Stimmen-Anteil weitaus höher

Ebenfalls genehmigt haben die Ebikonerinnen und Ebikoner am Sonntag den Jahresbericht mit der Jahresrechnung 2022 – und zwar mit 2586 Ja- zu 489 Nein-Stimmen. Hier betrug der Ja-Stimmen-Anteil 84,1 Prozent und die Stimmbeteiligung 36 Prozent. Die Jahresrechnung schloss vor allem dank tieferer Ausgaben bei der Sozialhilfe mit einem Minus von «nur» 0,5 statt 3,6 Millionen Franken.