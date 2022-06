Abstimmung Honau will mit Root Fusionsverhandlungen aufnehmen 54 Prozent der Honauerinnen und Honauer wollen mit Root zusammengehen, 46 Prozent mit Giskon. Nun wird der Gemeinderat einen Fusions-Vorvertrag ausarbeiten.

Die Rontaler Kleingemeinde Honau will Fusionsverhandlungen mit Root aufnehmen; das hat die Stimmbevölkerung am Sonntagvormittag an der Urne entschieden. 88 Personen (54 Prozent) haben sich für Root ausgesprochen, 75 Personen (46 Prozent) für Gisikon. 8 haben leer eingelegt. Zudem begrüssen die Honauerinnen und Honauer grundsätzlich die Fusionsbestrebungen. Über 60 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für sie aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,56 Prozent; 171 von insgesamt 345 Stimmberechtigten haben ein Votum abgegeben.

Ein Blick auf die Gemeinde Honau. Bild: Nadia Schärli (Honau, 25. Juni 2022)

Die Bevölkerung stützt somit die Haltung des Honauer Gemeinderates, der im Vorfeld eine entsprechende Empfehlung abgegeben hatte. Auch die Controllingkommission und das Initiativkomitee, das die Fusion ursprünglich angestossen hatte, haben ein Zusammengehen mit Root vorgeschlagen.

Gisikon wollte keine Dreierfusion

Diskutiert wurde ursprünglich auch eine Dreierfusion, bei der zusätzlich Gisikon eingebunden gewesen wäre. Für den Gisiker Gemeinderat ging das allerdings zu schnell; er wollte zunächst mit Honau zusammengehen und erst in einem zweiten Schritt Root dazunehmen. Deshalb musste die Honauer Stimmbevölkerung zwischen zwei Gemeinden entscheiden. Der Rooter Gemeinderat steht den Fusionsplänen positiv gegenüber.

Nun wird der Honauer Gemeinderat einen Fusions-Vorvertrag ausarbeiten. Abgeschlossen werden soll dieser voraussichtlich Ende Jahr. Definitiv fallen die Würfel jedoch nicht vor Ende 2023; dann nämlich werden Honau und Root über die eigentliche Fusion abstimmen.