Abstimmung Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern: Ehrgeizigere Variante des Grossen Stadtrats obsiegt Über das Jahrhundertprojekt wurde kontrovers diskutiert. Jetzt haben die Stimmberechtigten entschieden: Sie wollen die ehrgeizigere Variante des Grossen Stadtrats.

Eine Solaranlage in der Luzerner Neustadt. Patrick Hürlimann

Die Stadt Luzern soll bis 2040 CO 2 -neutral werden. Die Produktion von Solarstrom wird vervielfacht – und an die Stelle der Öl- und Gasheizungen sollen umweltfreundliche Heizsysteme treten. Diesen Plänen hat die Stadtluzerner Stimmbevölkerung am Sonntag zugestimmt.

Besonders kontrovers diskutiert wurde im Vorfeld die Frage, welche der beiden Varianten der Energiestrategie die bessere ist. Zur Auswahl standen die vom Stadtparlament beschlossene Variante A, welche unter anderem eine Verkehrsreduktion in der Stadt vorsieht – und der Gegenvorschlag, der den Verkehr lediglich auf dem heutigen Niveau plafonieren will.

An der Urne haben nun beide Varianten eine Mehrheit erhalten - die Variante A mit 61 Prozent, der Gegenvorschlag mit 58 Prozent. Daher kam die Stichfrage zum Zug: Hier votierten 53 Prozent für die Variante A des Grossen Stadtrats. Diese hat somit obsiegt und tritt in Kraft.

Das ist ganz im Sinne des Stadtrats: «Eine starke Mehrheit teilt unser ambitioniertes Ziel, bei der Klimastrategie vorwärts zu machen», sagt Stadtrat Adrian Borgula (Grüne). Es sei ein gutes Zeichen für die Umwelt und zukünftige Generationen.

Eine erste Zwischenbilanz über die Erreichung der Ziele wird der Stadtrat 2026 oder 2027 vornehmen.