Abstimmung Kriens sagt klar Ja zum Finanzhaushaltreglement Die Vorlage wurde mit einem Ja-Anteil von 82 Prozent angenommen. Damit dürfen die Schulden der Stadt nicht mehr steigen.

Das Krienser Stadthaus. Bild: Dominik Wunderli (2. 9. 2020)

Die Stadt Kriens erhält ein Finanzhaushaltreglement. Die Vorlage wurde am Sonntag mit 6051-Ja zu 1292-Nein Stimmen angenommen. Das entspricht einem Ja-Anteil von 82 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 40 Prozent. Sämtliche Parteien sowie der Stadtrat sprachen sich im Vorfeld der Abstimmung für ein Ja aus.

Das Reglement wird nächstes Jahr in Kraft treten und werde bei der laufenden Erarbeitung des Budgets 2024 bereits einem ersten Realitätstest unterzogen, wie die Stadt mitteilt. Es enthält zwei zentrale Vorgaben: Der Selbstfinanzierungsgrad muss im Fünf-Jahres-Schnitt 100 Prozent betragen. Die Schulden dürfen somit nicht mehr steigen. Zudem darf die Erfolgsrechnung im Fünf-Jahres-Schnitt maximal ein Defizit von 2 Prozent des Steuerertrages ausweisen; das wären rund 1,6 Millionen Franken. Zusätzliche Bestimmungen sind, dass ein allfälliger Verkauf des Areals Bosmatt vollständig für den Schuldenabbau und Baurechtseinnahmen zu mindestens 50 Prozent für Investitionen verwendet werden müssen.

Finanzhaushaltreglemente gibt es unter anderem in der Stadt Luzern oder in Emmen. In Kriens hat der Einwohnerrat 2020 die Erarbeitung eines solchen gefordert; dies vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung und der damaligen Defizite. Ziel ist es, Vorgaben zu schaffen, um die Finanzplanung der Stadt besser steuern zu können.