Abstimmung Malters kann Liegenschaft tauschen Von den 5383 Stimmberechtigten gingen knapp 40 Prozent an die Urne. Die tiefste Zustimmung erhielt der Tauschvertrag samt Nachtragskredit.

Vier Geschäfte standen zur Abstimmung: Budget 2023, Bauabrechnung Erweiterungsbau Schulhaus Eischachen, externe Revisionsstelle und der Hofabtausch Witenthor mit dem Hof Feld.

Das Budget wurde mit über 80,6, die Bauabrechnung mit 81,1 und die externe Revisionsstelle mit 85,2 Prozent angenommen. Dem Tauschvertrag für die Höfe Witenthor und Feld wurde mit 65 Prozent zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 39 Prozent.

Mit dem Tausch will sich die Gemeinde Landreserven von gut 45'000 Quadratmeter sichern. Dieses Geschäft sorgte für kontroversen Gesprächsstoff. So etwa wegen der unterschiedlichen Verkehrswerte. Denn der gemeindeeigene Witenthorhof wird mit einem Wert von 3,26 Millionen und der Feldhof mit rund 1,69 Millionen Franken angegeben.

Blick auf den Landwirtschaftsbetrieb Witenthor im Vordergrund. Bild: Dominik Wunderli (Malters, 12.10.2022)

Beim Hofabtausch äusserte sich der aktuelle Pächter des gemeindeeigenen Bauernhofs Witenthor enttäuscht. Denn er hätte sehr wohl einen Nachfolger gehabt, seinen Neffen. Für ihn und seine Frau sei es bitter, so der Pächter: «Wir hätten hier wohnen bleiben und ich dem Neffen nach der Pensionierung helfen können.» Und auch der Umstand, dass der aktuelle Pachtvertrag bereits am 11. Oktober, also noch vor der Abstimmung mit einer separaten Vereinbarung per 30. November 2025 aufgelöst wurde, goutierten nicht alle.

Gemeindepräsidentin Sibylle Boos-Braun (FDP) sagt zur Abstimmung: «Wir sind mit 4 Mal Ja sehr zufrieden. Das widerspiegelt das in uns gesetzte Vertrauen der Bevölkerung.» Besonders glücklich sei der Gemeinderat über das deutliche Resultat beim Tauschvertrag und Nachtragskredit:« Das Ja ermöglicht die Entwicklung der Gemeinde weiter voranzutreiben, gibt uns Optionen und Spielraum.» Ein Wermutstropfen bleibe, so die Gemeindepräsidentin: «Für die Pächterfamilie ist das Ja nicht einfach.»