Abstimmung Meggen will jetzt alles an der Urne abstimmen: Gemeindeversammlung ist Geschichte Das Resultat ist überraschend klar. Die Stimmenden sind der Empfehlung des Gemeinderates gefolgt.

Die erste Gemeindeversammlung in Meggen fand 1831 statt. Nach 192 Jahren ist sie nun definitiv Geschichte. Mit 76 Prozent Ja-Stimmen zu 24 Nein-Stimmen wurde am Sonntag der Abschaffung an der Urne zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 52 Prozent. Gemeindepräsident Urs Brücker (GLP) sagt: «Wir haben es empfohlen. Im Unterschied zur Initiative ist die Annahme äusserst klar. Das überrascht und erfreut.»

Urs Brücker, Gemeindepräsident Meggen ist zufrieden mit dem klaren Abstimmungsresultat. Bild: PD/ Gemeinde Meggen

Künftig kommen also alle Geschäfte an die Urne. Anstatt der Gemeindeversammlung gibt es Orientierungsversammlungen und dies wie der Gemeindepräsident bereits im Voraus bemerkte ohne Fischknusperli und Weisswein - eigentlich schade. Doch siehe da, nach dem klaren Ergebnis sagt Urs Brücker augenzwinkernd: «An einer Orientierungsversammlung ohne Entscheidungskompetenz werden wohl knapp ein Prozent kommen, das müssen wir schon attraktiv gestalten. Dazu würden Fischchnusperli und Weisswein passen.»