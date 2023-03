Abstimmung Pistor kann in Rothenburg auf grüner Wiese zwei 30 Meter hohe Gebäude bauen Das Stimmvolk gibt an der Urne grünes Licht für die neue Pistor-Überbauung. Die Bagger fahren 2026 auf.

Die Überbauung auf dem Pistor-Areal. Visualisierung: PD

Auf einem Areal so gross wie vier Fussballfelder kann die Pistor AG in Rothenburg zwei neue, 30 Meter hohe Gebäude bauen. Das Stimmvolk hat an der Urne den Bebauungsplan Hasenmoos Süd und die damit verbundene Teilrevision der Ortsplanung mit einem Ja-Anteil von 87,7 Prozent (1725 Ja, 243 Nein) genehmigt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 35,5 Prozent.

Pistor lässt sich den Ausbau eine hohe zweistellige Millionensumme kosten. Der Bäckereizulieferer braucht mehr Lagerflächen, Logistikanlagen sowie Bürogebäude, um dem Wachstum gerecht zu werden. Denn der Bäckereizulieferer setzt künftig vermehrt auf Kunden im Gesundheitsbereich. Sprich: Die Pistor will auch Altersheime und Spitäler beliefern. Bisher hatte sie sich hauptsächlich auf Bäckereien, Confiserien und Gastronomiebetriebe konzentriert. Bis 2035 rechnet die Pistor mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – heute sind es schweizweit 616. Auf dem Areal stehen heute 400 Parkplätze zur Verfügung. Geplant sind neben den neuen Betriebsräumlichkeiten auch zwei Parkhäuser mit 663 Parkplätzen, die heutigen Plätze fallen weg. Der Spatenstich für das Projekt erfolgt 2026.