Abstimmung Rothenburg will den Boden für zwei Bauprojekte ebnen Am 22. Oktober entscheidet die Bevölkerung über die Zukunft des Areals Rothenburg Station West und des Heims Hermolingen.

Beim Gebiet Rothenburg Station geht was. Für das östliche Areal sowie den Bahnhof selbst hat die Bevölkerung bereits Projekte gutgeheissen. Nun soll auch im Westen Neues entstehen. Voraussetzung dafür ist der Bebauungsplan Rothenburg Station West, über den die Bevölkerung am 22. Oktober entscheidet. Dieser sieht vier Neubauten entlang der Hasenmoosstrasse vor. Der Plan soll «einen flexiblen Nutzungsmix ermöglichen und den Bahnhofplatz aktivieren und beleben», wie der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft schreibt.

Auf der Wiese entlang der Hasenmoosstrasse soll die Überbauung entstehen. Bild Google Maps

Der Bebauungsplan basiert auf einem Entwurf der GKS Architekten Generalplaner AG, die sich in einem Studienauftrag durchgesetzt haben. Vorgesehen ist, dass im Parterre Gewerbeflächen entstehen, auch an die Gewerbebetriebe angegliederte kleine Läden sind möglich. Wohnungen sind ab dem zweiten Obergeschoss zulässig. Die Gebäude sollen abgestuft zwei bis fünf Geschosse aufweisen, die maximalen Gesamthöhen betragen 17 bis 18 Meter. Aktuell sind drei Geschosse erlaubt. Der Bebauungsplan sieht vor, dass maximal 124 Parkfelder entstehen dürfen.

Modellfoto der geplanten Überbauung Rothenburg Station West. Bild: zvg

Familien sind keine Zielgruppe

Wie viele Wohnungen erstellt werden, sei noch offen. «Der Bebauungsplan beinhaltet keine Pflicht zur Erstellung von Wohnungen», so Michael Riedweg (Mitte), Gemeinderat des Ressorts Öffentliche Infrastruktur. Auch in den oberen Geschossen seien Dienstleistungs- und Büroflächen möglich. Grundsätzlich soll kein neues Wohnquartier entstehen. «Aufgrund der guten ÖV-Anbindung sind grösstenteils Kleinwohnungen für Pendler geplant. Familien bilden in diesem Bebauungsplanareal keine ‹Zielgruppe›.»

Architektonisch ist vorgesehen, dass die Strassenzeile «eine übergeordnete atmosphärische Qualität» erhält. «Kein Gebäude soll übermässig in den Vordergrund treten», heisst es in der Botschaft. Entlang der Hasenmoosstrasse werde die Gebäudezeile mit Arkaden durch ein «hohes Baumdach» begleitet. «Dadurch entsteht ein neuer identitätsstiftender Freiraum mit hohem Wiedererkennungsgrad.»

Die vier Parzellen auf dem Areal Rothenburg Station West gehören Privaten sowie der Gasthaus Bahnhof AG. Da mit dem Bebauungsplan eine dichtere Bebauung möglich wird, sollen die Eigentümer der Gemeinde eine Mehrwertabgabe von 550’000 Franken bezahlen. Ein genauer Zeitplan für die Neubauprojekte steht noch nicht fest. Gemeinderat Michael Riedweg sagt dazu: «Die Grundeigentümer möchten baldmöglichst mit der Planung und Realisierung der Projekte im Bebauungsplangebiet beginnen respektive fortfahren.»

Altersheim soll Anbau erhalten

Weiter entscheidet die Rothenburger Stimmbevölkerung über die Zukunft des Alterswohnheims Haus & Hof Hermolingen. Für dieses plant die gleichnamige Stiftung bekanntlich einen Anbau. Die Zimmerzahl soll gleich bleiben, geplant sind dafür grössere Zimmer mit eigener Nasszelle, ein Ausbau der Gemeinschaftsräume sowie der Infrastruktur- und Verwaltungsräume, wie es in der Botschaft heisst. Dies, um einen zeitgemässen Ausbaustandard zu erreichen.

Das Alterswohnheim Haus & Hof Hermolingen mit Heimleiterin Livia Giovanoli. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 24. 11. 2021)

Voraussetzung für den Anbau ist eine Anpassung des Zonenplans. Die Liegenschaft befindet sich in der Landwirtschaftszone, da die Institution bäuerliche Wurzeln hat. Haus & Hof Hermolingen wurde einst gegründet, um pensionierten Knechten ein Zuhause zu bieten. Mittlerweile steht das Heim auch Personen ohne landwirtschaftlichen Hintergrund offen. Die Bewohnenden können im Haus, im benachbarten Hof, im Hofladen, in der Werkstatt und im Garten mithelfen.

Der geplante Anbau ist hier rechts abgebildet. Visualisierung: PD

In der Landwirtschaftszone wäre der Neubau allerdings nicht zulässig, wie es in der Botschaft heisst. Darum soll eine Fläche von 5600 Quadratmetern in die Zone für öffentliche Zwecke umgezont werden. Der Bedarf sei vorhanden, da dies «einer für die Gemeinde Rothenburg wichtigen und einzigartigen öffentlichen Institution zugutekommt», hält der Gemeinderat in der Botschaft fest.

Bei einem Ja soll nächstes Jahr die Planungs- und Bewilligungsphase beginnen. «Die Realisierung des neuen Anbaus ist im Jahr 2025 und der anschliessende Umbau des bestehenden Wohnheimes im Jahr 2026 geplant», so Riedweg. Ziel der Stiftung Haus & Hof Hermolingen sei, die fertigen Räumlichkeiten 2027 beziehen zu können.