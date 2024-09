Abstimmung Stadt Luzern Airbnb-Initiative und Gegenvorschlag sind keine geeigneten Mittel für die Wohnförderung Die Zahl der Ferienwohnungen in der Stadt Luzern soll beschränkt werden. Doch sowohl die Airbnb-Initiative als auch der Gegenvorschlag haben grobe Mängel. Robert Knobel Drucken Teilen

Wohnraum für Einheimische oder für Touristen? Darum geht es am 12. März in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Februar 2022)

«Wohnraum schützen – Airbnb regulieren»: So heisst die Initiative von SP und Mieterverbänden, die am 12. März in der Stadt Luzern zur Abstimmung kommt. Der Name verrät das wichtigste Anliegen: Wohnungen sollen grundsätzlich von Einheimischen bewohnt werden, nicht von Touristen. Konkret dürfte eine Wohnung nur noch während maximal dreier Monate pro Jahr an Gäste vermietet werden. Es wäre zwar weiterhin möglich, die eigene Wohnung etwa während eines kurzen Auslandaufenthalts unterzuvermieten. Kommerzielle Angebote, die Wohnungen ausschliesslich zu touristischen Zwecken vermieten, hätten in Luzern aber keinen Platz mehr.

Damit würde ein Wirtschaftszweig, der seit einiger Zeit ziemlich floriert, faktisch verboten. Dabei sprechen Ferienwohnungen ausgerechnet dasjenige Gästesegment an, das die Stadt in ihrer Tourismusstrategie besonders fördern will: Anstelle von asiatischen Reisegruppen, die in günstigen Hotelzimmern übernachten, sollen Individualgäste aus Europa nach Luzern kommen, die möglichst mehr als eine Nacht hier bleiben. Es ist kein Geheimnis, dass solche Gäste anstelle eines Hotels oft lieber ein Apartment auf Airbnb oder anderen Plattformen buchen. Damit unterscheiden sie sich wohl nicht gross von vielen Luzernerinnen und Luzernern, die das in ausländischen Städten ebenfalls tun. Dasselbe in der eigenen Stadt zu verbieten, wäre inkonsequent.

Die Initiantinnen und Initianten befürchten, dass künftig immer mehr reguläre Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden, weil dies oft lukrativer ist. Tatsächlich hat dieses Phänomen in einigen europäischen Städten Ausmasse angenommen, die das Leben der Einheimischen massiv beeinträchtigen oder gar verunmöglichen, überhaupt noch in der Innenstadt zu wohnen.

Doch wie ist die aktuelle Situation in der Stadt Luzern? Im vergangenen Jahr zählte die Stadt knapp 5400 Zweitwohnungen. Das sind Wohnungen, deren Nutzerinnen und Nutzer ihren Hauptwohnsitz nicht in Luzern haben. Dabei handelt es sich grösstenteils um Wochenaufenthalter oder um Auswärtige, die sich den Luxus einer Stadtwohnung leisten. Nur ein kleiner Bruchteil der Zweitwohnungen wird für touristische Zwecke vermietet, nämlich rund 390. Das zeigt: Airbnb & Co. sind nicht hauptverantwortlich für die Wohnungsnot in der Stadt Luzern, wie das die Initianten suggerieren. Selbst die Zahl der leeren Wohnungen (420) ist höher als die der Ferienwohnungen.

Es gibt wirksamere Mittel der Wohnförderung als ein Ferienwohnungsverbot. Allen voran die 2012 angenommene Initiative «Für zahlbaren Wohnraum», die dem Bau von Genossenschaftswohnungen in der Stadt einen massiven Schub verliehen hat – und dies ohne irgendwelche Verbote.

Zudem könnten die Wohnungsanbieter bei einem Verbot Schlupflöcher finden, die erst recht nicht im Interesse der Bevölkerung wären: Sie könnten ihre Wohnungen während der Sommermonate für viel Geld an Touristen vermieten und den Rest des Jahres leer lassen – gemäss Initiative wäre dies erlaubt, solange die Wohnung nicht länger als drei Monate vermietet wird. Ein Rechenbeispiel: Eine Wohnung, die während dreier Monate für 2000 Franken/Woche vermietet wird, bringt gleich viel Einnahmen, wie wenn sie das ganze Jahr für 2000 Franken/Monat vermietet wird.

Parlament und Stadtrat haben einen Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Dieser will die kommerzielle Vermietung von Ferienwohnungen weiterhin erlauben, sieht aber Kontingente vor: In der Innenstadt sollen maximal 1,5 Prozent der Wohnungen für touristische Zwecke genutzt werden. In den Aussenquartieren wäre 1 Prozent erlaubt. Einige Quartiere überschreiten diese Quoten bereits heute, andere liegen darunter. Insgesamt könnte die Zahl der Ferienwohnungen von heute 390 auf maximal 520 steigen, danach wäre das Kontingent in der ganzen Stadt ausgeschöpft.

Der Gegenvorschlag lässt also noch etwas Luft nach oben, aber der Handlungsspielraum für Anbieterinnen und Anbieter wird auch hier eingeschränkt. Das Risiko, auf einer Warteliste zu landen, wenn das Kontingent erschöpft ist, verhindert langfristige Planungssicherheit. Und weil die Quote jeweils pro Quartier gilt, wäre die Eröffnung eines grösseren Gebäudes mit mehreren Ferienwohnungen kaum noch möglich, da das Kontingent dann schnell überschritten wäre – selbst wenn es gleichzeitig in anderen Quartieren noch Platz hätte.

Vor diesem Hintergrund ist es speziell inkonsequent, dass der Stadtrat die Allmend-Hochhäuser von jeglicher Regulierung ausnehmen will. Tatsächlich soll die Ferienwohnung-Quote überall gelten ausser in der Hotel-, Landwirtschafts- und Allmendzone. Eine plausible Begründung für diese Extrawurst für die Allmend hat der Stadtrat nicht – ausser, dass er das Geschäftsmodell der beiden Hochhäuser nicht gefährden wolle. Dieses beinhaltet die Kurzzeit-Vermietung von 48 Wohnungen in den beiden Allmend-Türmen. Die Firma HITrental vermietet die Wohnungen an Geschäftsleute und Touristen. Bei einer Kontingentierung müsste die Firma das Angebot wohl deutlich reduzieren. Dass der stadträtliche Gegenvorschlag gerade diese Firma verschont, andere aber nicht, ist nicht nachvollziehbar.

Man merkt dem Gegenvorschlag an, dass er vor allem den Zweck hat, die Initiative zu verhindern. Das zeigt auch die ungewöhnliche Einigkeit von Grünen bis zur SVP, die alle den Gegenvorschlag unterstützen. Inhaltliche Argumente sind dabei wenig zu hören – es geht in erster Linie um die Bekämpfung der SP-Initiative. Die Chance, Auswüchse bei Airbnb & Co. zu verhindern und gleichzeitig den Tourismus zu fördern, wurde somit verpasst.