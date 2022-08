Abstimmung Stadt Luzern Klimastrategie: Referendumskomitee bekämpft Abbau von 3600 Parkplätzen Dem bürgerlichen Komitee geht die Klimastrategie des Stadtparlaments zu weit: Es will den Autoverkehr plafonieren statt reduzieren und kein Verbot von nicht erneuerbarem Strom.

Die Stadt Luzern soll bis 2040 klimaneutral werden. Doch wie soll das gelingen? Die Stimmberechtigten haben am 25. September die Wahl zwischen der vom Parlament verschärften Vorlage des Stadtrats oder dem Gegenvorschlag des Referendumskomitees. Letzteres hat am Mittwoch seine Kampagne «Für einen wirksamen Klimaschutz – fortschrittlich und umsetzbar» gestartet. Dahinter stehen Mitte, FDP, Jungfreisinnige, City-Vereinigung, Hauseigentümerverband, KMU Littau Reussbühl und Wirtschaftsverband Stadt Luzern. Nicht dabei ist die SVP.

Öffentliche Parkplätze im Luzerner Hirschmatt-Quartier. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Mai 2020)

Vor den Medien betonte das Komitee, dass es «die meisten Massnahmen» der Klima- und Energiestrategie unterstützt. Dazu zählt insbesondere der «massive Ausbau» erneuerbarer Energien. «Wir müssen handeln, das ist unbestritten und zeigt sich gerade diesen Sommer», sagte etwa Mitte-Fraktionschefin Miriam Fries. Nur gehen dem Komitee die Verschärfungen des Stadtparlaments zu weit. «Zumal unkoordinierte Alleingänge ohne Kanton und Bund nicht zielführend sind», so Fries.

Abstimmung 25. September Variante Stadtparlament Variante Referendumskomitee CO2-Zwischenziel 2030: 1,2 t/Person/Jahr 2,4 t/Person/Jahr Ziele Motorisierter Individualverkehr: Bis 2040 soll er gegenüber 2010 um 15 Prozent sinken Verkehr soll nicht weiter zunehmen Strom: Mögliches Verbot von nicht erneuerbarem Strom auf Stadtgebiet Kein Verbot Energetische Sanierungen: Wenn diese zu Leerkündigungen führen, muss dies ausreichend begründet werden. Sonst gibt es keine Fördergelder. Keine Begründungspflicht

Eine Verschärfung, die dem Komitee besonders missfällt, ist die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bis 2040 um 15 Prozent gegenüber 2010. Um das Ziel zu erreichen, wird im Bericht und Antrag als Massnahme die Aufhebung von 3600 Parkplätzen erwähnt. FDP-Grossstadtrat Rieska Dommann sagte:

«Dies ist völlig unverhältnismässig und würde sich massiv negativ auf Wirtschaft und Tourismus auswirken.»

Und Benjamin Koch, Präsident des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern, doppelte nach: «Die Stadt muss für alle erreichbar bleiben.» Das Komitee schlägt als Kompromiss eine Plafonierung des MIV vor.

Kein Verbot von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselantrieb

Das in der Variante Grosser Stadtrat enthaltene Verbot von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselantrieb will das Komitee weglassen. «Der Bevölkerung wird vorgegaukelt, die Stadt könne hier etwas regulieren, aber ein solches Verbot liegt gar nicht in ihrer Kompetenz», so Dommann. Der E-Antrieb dominiere bei Neuwagen schon jetzt. Der Hauseigentümerverband ortet derweil «unnötige Regelungen» bei energetischen Sanierungen. Etwa wenn Letztere zu Leerkündigungen führen und dies begründet werden muss. Der Gegenvorschlag will keine solche Pflicht.

Schliesslich hält das bürgerliche Referendumskomitee auch nichts von einem möglichen Verbot von nicht erneuerbarem Strom, wie dies die Variante Grosser Stadtrat vorsieht. Dommann sagte:

«Damit würden wir eine sichere Stromversorgung aufs Spiel setzen.»