Abstimmung Stadt Luzern beschränkt Ferienwohnungen: Volk sagt deutlich Ja zur Airbnb-Initiative Das Volk hat entschieden: Die Initiative «Wohnraum schützen – Airbnb regulieren» wird klar angenommen.

Wer soll die Wohnungen in der Stadt Luzern nutzen? Darum gings in der Airbnb-Abstimmung vom 12. März. Bild: Pius Amrein

Die Airbnb-Initiative in der Stadt Luzern ist mit einem Ja-Anteil von 64 Prozent (11'832 Ja- zu 6293 Nein-Stimmen) deutlich angenommen worden. Die Stimmbeteiligung lag bei 35 Prozent.

Das Ja zur Airbnb-Initiative ist ein Sieg für die SP, welche das Volksbegehren zusammen mit Mieterverbänden lanciert hatte. Damit erhält die Stadt Luzern sehr weitgehende Beschränkungen von Ferienwohnungen: Eine Wohnung darf nur noch während maximal drei Monaten pro Jahr an Touristen vermietet werden. Das bedeutet: Wer ab und zu die eigene Wohnung auf Airbnb oder anderen Plattformen vermieten will, kann dies weiterhin tun. Aber kommerzielle Anbieter, welche die Vermietung von Ferienwohnungen als Geschäftsmodell betreiben, können in Luzern künftig nicht mehr aktiv sein. Vorläufig ändert sich allerdings noch nichts: Da die Initiative als Anregung formuliert ist, müssen Stadtrat und Parlament zuerst noch die konkrete Umsetzung im Detail regeln. Danach wird es dann nochmals eine Volksabstimmung geben, bevor die neue Regeln definitiv in Kraft treten können. (rk/rem)

