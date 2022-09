Abstimmung 25. September Es ist eng und ungemütlich – jetzt soll das Meierskappeler Schulhaus ausgebaut und saniert werden Am 25. September entscheidet die Bevölkerung von Meierskappel über den Kredit von 3,3 Millionen Franken für die Erneuerung der Anlage Höfli.

Das 1978 erstellte Schulhaus Höfli ist in die Jahre gekommen. Der Platz wird angesichts der steigenden Kinderzahlen und Anforderungen der Schule immer knapper, die Küche ist veraltet. Zudem haben neue Untersuchungen gezeigt, dass das Dach asbestbelastet ist. Darum hat der Meierskappeler Gemeinderat ein Erneuerungsprojekt erarbeitet. Am 25. September entscheidet die Stimmbevölkerung über den Sonderkredit von 3,325 Millionen Franken. Bei einem Ja wäre der Baustart im Sommer 2023, die Fertigstellung im Sommer 2024 geplant. Vorgesehen sind folgende Massnahmen:

Zweistöckiger Anbau bei der Turnhalle mit Lager- und Geräteraum im Erdgeschoss sowie Fachunterrichtszimmer, Aufenthalts- und Vorbereitungsraum für Lehrpersonen plus Besprechungs- und Gruppenraum im Obergeschoss.

Asbestsanierung und bessere Dämmung der Dächer sowie Installation einer Fotovoltaikanlage.

Erneuerung der Küche.

Essbereich und Aufenthaltsraum für die Tagesstrukturen.

Zweiter Kindergarten im bestehenden Kindergarten-Nebenbau.

Einbau Lift und barrierefreie Toilette sowie Brandschutzmassnahmen im ganzen Schulhaus.

Modell des erneuerten Schulhauses Höfli mit Solaranlage und erweitertem Turnhallengebäude (hinten). Links ist der Kindergarten-Nebenbau abgebildet. Visualisierung: Rigi Holzplan GmbH

«Besonders dringend ist der Handlungsbedarf bei den Tagesstrukturen», sagt Schulvorsteherin Alexandra Iten Bürgi (parteilos). Das Mittagessen für gegen 30 Kinder müsse derzeit in der kleinen Küche der ehemaligen Hauswartswohnung oder in der 1979 erstellten Industrieküche zubereitet werden, die auch in Sachen Brandschutz veraltet sei. «Weil der Platz fehlt, essen die Kinder im Foyer, wo es kühl und ungemütlich ist.»

Nun sind ein Essbereich, ein Aufenthaltsraum inklusive Garderobe und zusätzlichen, barrierefreien WCs sowie die Erneuerung der Küche geplant. «Die Küche wird unsere eierlegende Wollmilchsau», sagt Iten Bürgi. Diese werde auch für Vereine und zu Unterrichtszwecken nutzbar sein. Für Vereine ist neu ein direkter Eingang vorgesehen, so können diese bei Bedarf auch den Aussenraum nutzen.

Zusätzliche Schulklasse wird bald nötig

Platzmangel besteht auch bei den Schulräumen. Die Kinderzahlen steigen derzeit. Aktuell sind es 150; 15 mehr als im letzten Schuljahr. Bis 2025 wird eine Zunahme auf 160 Kinder erwartet, danach eine Stagnation mit kleinen Schwankungen. «Wir haben auf dieses Schuljahr hin eine zusätzliche Kindergartenklasse eröffnet», sagt Iten Bürgi. Diese wurde provisorisch im Primarschulhaus untergebracht. «Dafür mussten die Primarklassen enger zusammenrücken. Es gibt weniger Möglichkeiten, Gruppenräume zu nutzen.» Dabei werden solche immer wichtiger, weil Kinder heute vermehrt selbstständig arbeiten sollen und zusätzliche Förderangebote Teil der Schule sind. Prekär werde es, wenn eine zusätzliche Primarklasse eröffnet werden muss, was voraussichtlich im Sommer 2024 der Fall sei, so Iten Bürgi. Darum der Plan, den Ausbau bis dann abzuschliessen.

An dieser Stelle hinter der Turnhalle ist der Anbau vorgesehen. Bild: Dominik Wunderli (5. November 2021)

Im erneuerten Höfli sollen nicht nur Kinder, sondern auch Lehrpersonen mehr Platz haben. So müssten heute Vorbereitungsarbeiten im ehemaligen, kleinen Schulleitungsbüro und vor allem im Schulzimmer erledigt werden. Künftig ist dafür ein Raum im Obergeschoss des Turnhallenanbaus vorgesehen. Was den Asbest in den Dächern angeht, bestehe keine Gefahr, solange dieses nicht freigesetzt wird. «Da durch den Anbau das Turnhallendach ohnehin umgebaut werden muss, haben wir entschieden, die Dächer kontrolliert zu sanieren, zeitgemäss zu dämmen und mit einer Fotovoltaikanlage zu ergänzen», sagt Iten Bürgi.

Für Bauzeit ist kein Provisorium nötig

Wichtig war dem Gemeinderat, dass für die Arbeiten kein Provisorium nötig ist. «Ein solches hätte Zusatzkosten ausgelöst und es wäre mehr Aussenraum beansprucht worden», sagt Iten Bürgi. Generell seien die Kosten mit 3,325 Millionen Franken im Vergleich zu anderen Schulhausprojekten in der Region moderat. Die Abschreibungen würden künftig die Rechnung jährlich mit 83'000 Franken belasten. «Wir sind überzeugt, dass das stemm- und leistbar ist.»