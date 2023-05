Adligenswil Stimmbevölkerung entscheidet über Baurechtsvertrag im Dorfzentrum Im Juni stimmt Adligenswil unter anderem über das «Bützi»-Projekt ab. Das geplante Gebäude soll Wohnungen und einer Migros-Filiale Platz bieten.

Die Adligenswiler Stimmbevölkerung befindet am 18. Juni nicht nur über einen Baukredit für das neue Kehlhof-Schulhaus, sondern auch über den Baurechtsvertrag für das «Bützi»-Areal.

So sieht das Dorfzentrum von Adligenswil heute aus. Die grüne Fläche oberhalb der Dorfstrasse ist das «Bützi»-Areal. Bild: googlemaps.ch

Auf dem heute unbebauten Grundstück der Gemeinde entlang der Dorfstrasse neben dem Gemeindehaus soll ein Gebäude entstehen, in welchem Wohnungen und eine Migros-Filiale Platz finden. Dazu will der Adligenswiler Gemeinderat das Baurecht an die ­Liberale Baugenossenschaft Adligenswil (LBA) abgeben. Bereits 2019 wurde ein Siegerprojekt für das Gebiet «Bützi» entlang der Dorfstrasse neben dem Gemeindehaus erkoren, das die Grundlage für den Baurechtsvertrag bildet.

Projekt wurde angepasst

Das Projekt von Baumann Roserens Architekten haben diese zusammen mit der LBA und der ehemaligen Wettbewerbsjury mittlerweile überarbeitet. Denn das bestehende Gemeindehaus soll nicht wie ursprünglich geplant ersetzt, sondern noch bis mindestens 2032 genutzt werden, auch die zugehörige Einstellhalle bleibt bestehen.

Das Gebäude (dunkelgrau hinterlegt) «im Bützi» ist nun ohne Knick geplant. Das Gemeindehaus rechts davon bleibt noch stehen. Plan: PD / Baumann Roserens Architekten

Das überarbeitete Projekt sieht deswegen neu ein Wohnhaus ohne Knick vor. Die LBA plant vorwiegend 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen, Adligenswilerinnen und Adligenswiler erhalten einen Mietvorrang. «Wir möchten 20 bis 25 Wohnungen realisieren», erklärt Arnold Senger, Präsident der LBA. «Noch sehr grob geschätzt belaufen sich die Kosten für den Bau auf rund 15 Millionen Franken.»

Das Gebäude fällt kürzer aus als der erste Entwurf, dafür wird es möglicherweise noch ein Attikageschoss erhalten. Dies ist jedoch auch abhängig von der anstehenden Ortplanungsrevision. Der Bau würde gemäss Auskunft der Adligenswiler Bauvorsteherin Gisela Widmer Reichlin am Ostende inklusive Attikageschoss am Westende eine maximale Höhenkote von 554,7 Metern über Meer und am Ostende 551,2 Meter über Meer aufweisen. Somit läge das Ostende knapp einen Meter höher als das benachbarte Gemeindehaus.

So könnte das Haus (gelblich eingefärbt) mit rückspringenden Gebäudeteilen im Attikageschoss dereinst aussehen. 3D-Modellierung: PD

«Die Baugenossenschaft muss sich weiterhin am Siegerprojekt orientieren», betont die Bauvorsteherin. Im künftigen Bau- und Zonenreglement werde die Qualitätssicherung geregelt: Bei der weiteren Projektentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Zurückversetzung des obersten Geschosses, der Terrain- und Freiraumgestaltung, der Fassadengestaltung und Materialisierung, müsse ein Fachausschuss des Preisgerichts des Projektwettbewerbs oder ein Fachgremium mit unabhängigen Fachpersonen beigezogen werden.

«Als Baurechtszins ist im Vertrag ein Grundpreis von 95’000 Franken definiert, basierend auf dem überarbeiteten Siegerprojekt noch ohne Zusatzvolumen im Attikageschoss», sagt Widmer Reichlin. «Sollte sich aufgrund von Projektänderungen die effektiv gebaute Fläche erhöhen, wird auch der Baurechtszins anteilmässig erhöht. Ebenso wird er periodisch an den Landesindex der Konsumentenpreise angepasst», führt die Bauvorsteherin weiter aus.

Eingang Migros am Teufmattplatz

Die Migros-Filiale wird unter der Parkterrasse untergebracht, die zwischen dem Gemeindehaus und dem neuen Wohnbau entsteht. Der Eingang zum Supermarkt wird beim heutigen Teufmattplatz liegen. Die Migros beansprucht inklusive Lager- und Personalräume rund 857 Quadratmeter Fläche, hinzu kommt ein Gewerberaum von rund 58 Quadratmetern.

Die Parkplätze für die Migros werden über die bestehende Coop-Einstellhalle erschlossen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird eine separate Einstellhalle errichtet.

Über die Details der Ortsplanungsrevision informiert der Gemeinderat am 5. Juni. Zur Abstimmung kommen wird diese, falls keine zweite Auflage nötig ist, im November 2023.