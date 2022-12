Weihnachtsforum Venite Die Welt trifft sich zu Weihnachten wieder auf dem Luzerner Kapellplatz Venite, das internationale Weihnachtsforum, kann nach zwei Jahren wieder in normalem Rahmen durchgeführt werden. Der Botschaft des Marktes kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu.

Es ist einer der letzten Märkte vor Weihnachten, und in diesem Jahr werden die Besuchenden für ihre Geduld mit winterlichen Temperaturen und etwas Weiss auf den Dächern belohnt. Gut, gibt es am Venite genügend Essen, um sich aufzuwärmen. Ausstellende aus 24 Ländern sind mit dabei und bieten Spezialitäten aus ihrer Heimat an.

Kurz nach der Eröffnung finden sich die ersten Besuchenden ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Dezember 2022)

Doch nicht nur Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Volker Arnold aus Deutschland präsentiert beeindruckend filigrane Holzminiaturen, wie sie in grösserer Form typischerweise im Erzgebirge produziert werden. Und gleich nebenan, bei der Organisation Aqua Alimenta, gibt es von Schweizer Bauern hergestellte Produkte, mit deren Erlös Wasserpumpen in der ganzen Welt finanziert werden.

Langjährige Aussteller und treue Besucherinnen

Schnell nach der Eröffnung am Donnerstagvormittag füllt sich der Kapellplatz. Polizisten und Passanten verpflegen sich, ein Mann lässt sich vor dem argentinischen Stand zu einem «Hopp Argentinien» hinreissen, und genau so ruft es zurück.

Die ungarischen Röhrli-Kuchen sind beliebt, da bleibt nicht viel Zeit für Mittagspause. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Dezember 2022)

Gàbor Moldovànyi aus Ungarn bietet Röhrlikuchen zum Probieren an und erzählt, dass viele Leute bloss wegen des «weltbesten Desserts» ans Venite kommen. Sogleich bestätigen das zwei Besucherinnen. «Ich habe Sie so vermisst im letzten Jahr!», sagt die eine.

Während die Ungarn fürs Mittagessen Burger bei den Serben holen, macht Urs Doggwiler von der gleichnamigen Metzgerei lautstark Werbung für die ungarische Süssspeise von nebenan. «Metzger haben gern Süsses», bestätigt er auf Nachfrage. Er freue sich «rüüdig», das erste Mal dabei zu sein. Jetzt eifere man den Finnen nach, die seien in diesem Jahr ja bereits zum 19. Mal dabei.

Seit 19 Jahren werden die Luzerner von den Finninnen mit Spezialitäten aus dem Norden verwöhnt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Dezember 2022)

Politik bleibt aussen vor

Dem aufmerksamen Besuchenden entgeht nicht, dass in diesem Jahr zum ersten Mal die Ukraine mit einem Stand vertreten ist. Auch die Russen betreiben einen Stand. Agnes Gantner von Aqua Alimenta findet das schön: «Man kann nur miteinander durch die Welt gehen, nicht gegeneinander.» Auch die Ukrainerinnen meinen, das sei schon in Ordnung.

Trotz des Krieges ist der Betreiber des russischen Standes nicht davon ausgegangen, nach über zehn Jahren nicht mehr eingeladen zu werden. Der Markt sei schon immer politisch und religiös neutral gewesen, und das sei auch richtig so. Seine Frau, seit über 30 Jahren in der Schweiz, erwartet keine negativen Reaktionen von den Besuchenden. Die Leute würden verstehen, dass sie mit Russlands Politik nichts zu tun haben.

OK-Präsident Albert Schwarzenbach möchte das gar nicht gross zum Thema machen. «Wir wollen mit dem Venite zeigen, dass Personen friedlich zusammen feiern, egal woher sie kommen. Vor diesem Hintergrund könnte niemand nachvollziehen, wenn man gewisse Personen ausschliessen würde.» Moldovànyi ist der gleichen Meinung. Er schätze das Venite dafür, dass alle willkommen sind. Serben, Mongolen, Ukrainer, Kosovaren, Russen, das sei hier alles kein Problem.