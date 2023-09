Air and Space Days Super Puma zeigt Flugshow am Himmel über der Stadt Luzern Das Verkehrshaus der Schweiz lädt vom 6. bis 8. Oktober zu den Air and Space Days. Dann findet über Luzern auch eine grosse Flugshow mit einem Super Puma statt.

So präsentiert die Schweizer Armee ihre Super Pumas auf Youtube. Video: Schweizer Armee / Youtube

In Luzern wird im Oktober eine spektakuläre Flugshow durchgeführt. Im Rahmen der Air and Space Days vom 6. bis 8. Oktober im Verkehrshaus der Schweiz wird am Samstag, 7. Oktober vor der Lidowiese eine 15-minütige Flugschau mit einem Super-Puma-Helikopter gezeigt. Am Samstag und Sonntag landen zudem Fallschirmspringer des Swiss Parawings in der Verkehrshaus Arena.

Das Programm Freitag, 6. Oktober

14 Uhr Super Puma Show

14.30 Uhr Swiss Para Wings

14.30 Uhr Swiss Para Wings

An den Air and Space Days präsentiert das Verkehrshaus zusammen mit Vereinen, Sammlern und Partnern Projekte und Objekte aus der Welt der Luft- und Raumfahrt. So gibt es beispielsweise Informationen zum Pilotenberuf oder Cockpitführungen, und es werden verschiedene Luftfahrzeuge vorgestellt. (mme)