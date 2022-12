Alberswil «Mutig und grossartig umgesetzt»: Prix Expo 2022 geht an das Agrarmuseum Burgrain in Alberswil Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz zeichnet die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» des Schweizerischen Agrarmuseums Burgrain aus.

Eine «wunderbare Entdeckung»: Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz hat die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» des Agrarmuseums Burgrain in Alberswil mit dem Prix Expo 2022 ausgezeichnet, wie das Museum in einer Medienmitteilung schreibt. «Wer ist Landwirtschaft» behandelt das Verhältnis von Landwirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Und dies «mutig, gut durchdacht und grossartig umgesetzt, kritisch – aber nie tendenziös», so die Jury.

Blick in die Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?». Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 2. Juni 2021)

Mit dem Preis zeichnet die Akademie jährlich die beste naturwissenschaftliche Ausstellung aus, welche die Faszination der Natur und der Naturwissenschaften einem breiten Publikum kompetent und lebendig vermittelt. Der Preis ist mit 10’000 Franken dotiert. Für den Prix Expo haben sich 2022 dreizehn Ausstellungen beworben. (tos)