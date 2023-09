Allmend/Messe Luzern Am Tag der Luzerner Sportvereine werden nun alle Generationen angesprochen Die Stadtluzerner Sportvereine geben am 10. September erneut Einblick in ihr Angebot. Neu können nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern Interessierte jeglichen Alters Sportarten kennenlernen.

Unter dem Motto «Vielfalt bewegt» findet am 10. September zum siebten Mal der Tag der Luzerner Sportvereine statt. War der Anlass bisher auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, werden in diesem Jahr explizit alle Bevölkerungsgruppen angesprochen. «Wir möchten zeigen, dass die Stadtluzerner Vereine vieles bieten», auch für Erwachsene und die Generation «60plus», erklärt Jan Fischer, Geschäftsführer des Vereins Sportstadt Luzern und Mitglied im Organisationskomitee des Tags der Luzerner Sportvereine.

Der Tag der Luzerner Sportvereine richtet sich dieses Jahr zum ersten Mal an Interessierte jeglichen Alters, nicht nur an Kinder und Jugendliche. Philipp Schmidli (Luzern, 3. 9. 17)

Besucherinnen und Besucher können im Gebiet Hubelmatt/Allmend/Messe kostenlos neue Sportarten bei fast 40 Vereinen ausprobieren. Ziel sei es, das breite Angebot der städtischen Sportvereine zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. «Viele Vereine haben Angebote für ältere Zielgruppen, doch diese sind teilweise zu wenig bekannt», so Fischer. «Dabei ist Sport gerade im fortgeschrittenen Alter wichtig für Gesundheit, Geselligkeit und soziale Integration.»

Dialog zwischen Generationen ermöglichen

Sportvereine, die von Jung bis Alt allen etwas bieten möchten, werden durch die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Generationen gefordert. Zu diesen Vereinen zählt der Bürgerturnverein BTV Luzern. Eine 5-jährige Kunstturnerin gehört dort genauso dazu wie ein über 80-jähriges Mitglied der Männerturner. Gegenseitiges Verständnis für die Anliegen der anderen ist also zentral beim BTV. «Wir fördern bewusst den Dialog und Austausch zwischen den Generationen», teilt Beni Boos, Co-Präsident des BTV Luzern, mit. Dies geschehe durch Workshops genauso wie durch gemeinsame Anlässe.

Das Gewinnen neuer Mitglieder unterscheidet sich ebenfalls je nach Altersgruppe. Betreffend die Jüngsten steigen beim BTV die Mitgliederzahlen seit dem Ende der Covid-19-Pandemie wieder an. Das Interesse, insbesondere für das Geräteturnen, sei enorm. Dort könne der BTV momentan nicht einmal alle aufnehmen, die sich anmelden. Grund dafür sei der Mangel an Platz in den Turnhallen sowie an Trainerinnen und Trainern. «Es schmerzt uns natürlich, wenn wir nicht alle Interessierten aufnehmen können», sagt Boos.

Rekrutierung ist bei älteren Personen schwieriger

Bei den 30- bis 50-Jährigen stellt der BTV eine Abnahme der aktiven Mitglieder fest. «In dieser Phase haben die Leute wenig Zeit. Karriere und Familie stehen dann eher im Fokus», meint Boos. Danach kämen viele wieder zurück in den Verein. Doch die Rekrutierung neuer Mitglieder, die nicht bereits «Vereinsmenschen» sind, sei für die auf ältere Personen ausgerichteten Riegen schwierig. «Neue Mitglieder zu gewinnen, ist eine Dauerherausforderung», bestätigt Walter Vogel, technischer Leiter der Männerturner des BTV. Daher nehmen sie am Tag der Luzerner Sportvereine teil. Es sei die ideale Gelegenheit, Männer im reiferen Alter zu begeistern. Dies mit sportlicher Betätigung ohne Leistungsdruck, Gesundheitsförderung im Alter sowie Geselligkeit.

Männerturner des BTV Luzern beim Unihockeyspiel. Bewegung ist dabei genauso wichtig wie Spass und Geselligkeit. Bild: zvg

Eine Vielfalt an Vereinen in Luzern bietet Erwachsenen jeglichen Alters die Gelegenheit, Soziales und Sportliches zu kombinieren. Antonella Bergamin vom Organisationskomitee des Tags der Luzerner Sportvereine verweist dafür beispielsweise auf die Vereinigung der Luzerner Curling Clubs oder die Fechtgesellschaft. Aber auch die Karateschule Kimura Shukokai und der Kanu Club Luzern haben Angebote für die Generation «60plus».

«Luga der Luzerner Sportvereine»

Wie in den vergangenen Jahren werde aber auch viel Spannendes für Kinder und Jugendliche geboten. Von den Wildcats Allstar Cheerleadern über den Schwingclub Luzern bis zu Quidditch bei den Pilatus Broom Dragons ist alles dabei. «Es ist wie eine Luga der Luzerner Sportvereine», sagt Bergamin. Nebst dem Einblick in verschiedene Sportarten gibt es diesmal die Möglichkeit, an einer Stadionführung des FC Luzern teilzunehmen. Zudem sind zwei Spitzensportler vor Ort: Pascal Egger, Europameister im Karate, und Linus Bolzern, U23-Europameister im Kanu. Egal ob Jung oder Alt, Leistungssport oder Gesundheitsförderung: Am Tag der Luzerner Sportvereine werden somit alle auf ihre Kosten kommen.