Allmendstrasse Süd Beschädigte Strasse in Horw – darum gibt's keine gütliche Einigung mit Verursachern

Wegen starken Setzungen, hervorgerufen durch umliegende Bautätigkeit, muss die Allmendstrasse Süd nur 20 Jahre nach der letzten Sanierung instand gestellt werden – der Einwohnerrat fordert zudem ein externes Gutachten. Es soll die für die Schäden verantwortlichen Bauherrschaften verursachergerecht zur Kasse bitten.

Die Allmendstrasse Süd muss wegen starker Setzungen schon wieder saniert werden. Grund für die Schäden ist die rege Bautätigkeit rundherum. Bild: hor

Wie Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) im Einwohnerrat erwähnte, gibt's bislang keine gütliche Einigung mit den mutmasslichen Verursachern. Hauptstreitpunkte: Wie hoch soll die Kostenbeteiligung sein? Wer zahlt wie viel? Auf Nachfrage präzisiert er, dass die Gemeinde eine Beteiligung von 50 Prozent an den 1,4 Millionen Franken für die Sanierung der Strasse und der Wasserleitungen vorgeschlagen hatte. Dies, weil die Allmendstrasse Süd erst vor 20 Jahren saniert wurde und ein solches Bauwerk eigentlich mindestens 40 Jahre hält. Total kostet das Projekt 1,9 Millionen Franken.

Als Verursacher sind im Bericht und Antrag aufgeführt: Gebr. Amberg Bauunternehmung, Gemeindeverband Real und Energie Wasser Luzern (EWL) und Baugenossenschaft Pilatus (BGP). Wobei letztere als einzige die Einigung unterzeichnet hat, wie Präsident Gianmarco Helfenstein bestätigt: «Aus unserer Sicht liegt eine pragmatische Lösung vor. Als Anstösser mit der kürzesten Anstosslänge ist es uns wichtig, eine zeitnahe Lösung auch für unsere Mieter zu haben.» Man sei froh, dass die Strasse nun saniert werde. Denn wegen der Setzungen sei das Parkieren auf den von der BGP erstellten öffentlichen Parkplätzen schwierig geworden.

Drei Beteiligte akzeptierten die gütliche Einigung nicht – darunter EWL. Warum nicht? Christian Hofmann, Mitglied der Geschäftsleitung schreibt: «Es ist korrekt, dass EWL an der genannten Stelle eine See-Energie-Leitung gebaut hat.» Die Ursache der Schäden sehe man jedoch nicht beim Bau dieser Leitung. «Wir sind dezidiert der Ansicht, dass die beschriebenen Schäden durch die Setzungen weder zeitlich noch technisch kausal auf uns zurückzuführen sind», so Hofmann. EWL habe zu einem anderen Zeitpunkt gebaut, als die Setzungen aufgetreten sind. Er sagt: «Wir haben uns mit den weiteren betroffenen Parteien abgesprochen und beteiligen uns gemäss dieser Absprache an den Kosten für die drei seitlichen Leitungsanschlüsse östlich abgehend auf der Allmendstrasse.» Dies jedoch in viel geringerem Umfang als von der Gemeinde erwartet.

Die Gemeinde wird nun Kontakt zu einem unabhängigen Gutachter aufnehmen. Ob sich die Beteiligten allerdings nur schon auf einen Sachverständigen einigen können, ist fraglich. Und wenn nicht? «Denkbar ist, dass wir die Verursacher nach bestem Wissen und Gewissen mittels externen Gutachtens ermitteln und Rechnungen stellen», sagt Zemp. Was allerdings wohl Gerichtsverfahren zur Folge hätte.

Es wäre in diesem Fall nicht das erste. Die Gemeinde musste an der Allmendstrasse Süd bereits eine kleinere Sanierung vornehmen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Einen Teil dieser Kosten stellte sie damals der Gebr. Amberg Bauunternehmung AG in Rechnung. Doch diese wollte nicht zahlen und wehrte sich gerichtlich dagegen – vergebens. Gemäss Zemp ist eine gerechte Kostenbeteiligung zwingend: «Es geht um Gleichbehandlung und es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit für Schäden aufkommt, die Private verursacht haben.»