Alpenquai Open Air Kino Luzern startet mit Tom Hanks in die neue Saison Es ist bereits die 32. Saison der Veranstaltung. Den Auftakt wird ein US-Film machen, im Programm finden sich aber auch zahlreiche Schweizer Produktionen.

Das Open Air Kino Luzern wird am 12. Juli in seine bereits 32. Saison starten. Zum Auftakt wird der im Februar 2023 in den europäischen Kinos gestartete erfolgreiche US-Film «A Man Called Otto» mit Hollywood-Star Tom Hanks gezeigt, in der englischen Originalsprache mit deutschen und französischen Untertiteln. «Ein Mann namens Otto» wird am 14. August nochmals gezeigt, diesmal in der deutsch-synchronisierten Fassung. Der Vorverkauf ist seit Freitag eröffnet.

Das Open Air Kino Luzern am Alpenquai. Im Bild ist das Open Air Kino in Luzern am Alpenquai (foto: roger gruetter) Bild: Roger Grütter (Luzern, 14. 7. 2022)

In der atmosphärisch einzigartigen Freilicht-Arena direkt am See beim Alpenquai in der Stadt Luzern werden an 39 Abenden bis zum 20. August (ausser am 1. August) wiederum Filme unterschiedlichster Genres gezeigt. Darunter sind Blockbuster wie «Top Gun: Maverick» (13. Juli und 15. August), «Fast & Furious 10» (31. Juli) oder «Avatar: The Way of Water» (4. August, 19. August). Dazu kommen weitere international erfolgreiche Filmen wie etwa «Und dann kam Dad – About My Father» mit Robert De Niro (26. Juli), «The Fabelmans» von Steven Spielberg (25. Juli) «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» (5. August, 12. August) oder der super animierte «Super Mario Bros. Film» (15. Juli, 11. August). Alle diese Filme, mit Ausnahme von «The Fabelmans», werden in deutscher Sprache laufen.

Auch der Schweizer Film ist prominent vertreten. So ist etwa am 14. Juli «Der Bestatter – der Film» zu sehen; Produzent Markus Fischer wird dabei live zu Gast sein. Gleich zweimal gezeigt wird «Die goldenen Jahre», ein Film über die Tücken des Älterwerdens (20. Juli, 10. August), mit der Hauptdarstellerin Esther Gemsch als Gast. Beim Zentralschweizer Film «Vento di vita vera – Der Wind des wahren Lebens» (23. Juli) wird der Luzerner Regisseur Kurt Koller vor der Leinwand erwartet. Der Dokumentarfilm «Der letzte Ketzer» über den letzten Ketzerprozess in der Schweiz, der mit der Hinrichtung von Jakob Schmidli 1747 in Emmenbrücke endete, wird am 6. August gezeigt; hier sind im Open Air Kino Luzern als Live-Gäste der Kirchenhistoriker Gregor Emmenegger und der frühere Luzerner Regierungsrat Anton Schwingruber angekündigt.