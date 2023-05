Alterspflege Heime Kriens AG erwirtschaftet erstmals ein Defizit 2022 resultierte ein Verlust von 274‘000 Franken. Steigende Energiepreise und fehlendes Fachpersonal prägten den Geschäftsverlauf. Schwierig ist die Situation vor allem im Heim Grossfeld.

Nach Viva Luzern präsentiert auch die Heime Kriens AG einen Verlust für 2022, wie sie mitteilt: 274‘000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 33,5 Millionen. Damit resultiert erstmals seit der Verselbstständigung der Krienser Heime 2018 ein Defizit. Steigende Energiepreise und Personalmangel hätten den Geschäftsverlauf geprägt.

Das Jahr 2022 sei mit einer Bettenbelegung «von nahezu 100 Prozent sehr gut» gestartet, heisst es in der Mitteilung. «Im zweiten Halbjahr konnten nicht alle vakanten Stellen mit diplomiertem Pflegepersonal besetzt und infolgedessen nicht alle Betten jederzeit in Betrieb gehalten werden.» Der Personalaufwand sei vor allem aufgrund des Fachkräftemangels um 2,3 Millionen Franken gestiegen. So mussten wegen fehlenden diplomierten Fachpersonen die Assistenzstellen aufgestockt werden, weiter wurde mehr Temporärpersonal rekrutiert.

Vor allem für das Heim Grossfeld sei die Suche nach Personal herausfordernd. «Die veraltete Infrastruktur führt dazu, dass im Grossfeld intensiv pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner nicht betreut werden können. Mehrere Krienserinnen und Krienser mussten leider in Heime anderer Gemeinden umplatziert werden.» Für den Grossfeld-Neubau laufe derzeit die Planung des Vorprojekts. (std)