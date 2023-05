Alterspflege Viva Luzern schliesst 2022 mit Verlust ab Coronavirus und Personalknappheit haben bei den Stadtluzerner Alterswohnbetrieben Spuren hinterlassen.

Das Pflegeheim Eichhof von Viva Luzern. Bild: Pius Amrein (22. 4. 2021)

Das Geschäftsjahr 2022 der Viva Luzern AG schliesst mit einem Minus von 1,9 Millionen Franken. Dies bei Ausgaben von 106,5 Millionen. «Das Coronavirus und die schweizweit herausfordernde Personalsituation beeinflussen das Geschäftsjahr massgeblich», teilt die Betreiberin der Stadtluzerner Alterswohnbetriebe mit. Bereits im Vorjahr resultierte ein Verlust (-0,3 Millionen).

Die Ausgaben stiegen 2022 um 2,8 Millionen. Dies vor allem wegen höherer Sachkosten «aufgrund der geopolitischen Lage sowie mehr Personalaufwand aufgrund erhöhtem Einsatz von Temporärpersonal», heisst es in der Mitteilung. Hinzu komme eine tiefere Auslastung. Diese sei zuerst auf die Coronapandemie zurückzuführen, später auf fehlendes Personal, weswegen Zimmer temporär nicht belegt wurden.

Die Entwicklung zeige, dass die vor zwei Jahren festgelegte Strategie 2030 nötig sei. Das Angebot soll schneller dem Markt angepasst werden, weiter will Viva Luzern als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden. Entsprechende Projekte wie ein Angebot in der Alterspsychiatrie oder der Ausbau in den Bereichen Demenz und Alterswohnungen würden voranschreiten. Kürzlich gab die Viva Luzern AG bekannt, dass sie im Haus Bernarda im Dreilindenquartier 19 Alterswohnungen plant. (std)