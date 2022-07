Projekt Nach Heim-Debakel: Buchrain soll auf Alterswohnungen setzen Ein eigenes Alterszentrum ist in Buchrain wohl endgültig vom Tisch. Trotzdem hat der Gemeinderat in Sachen Wohnen im Alter grosse Pläne.

Das Alterszentrum Tschann in Buchrain ist inzwischen geschlossen. Bild: Pius Amrein (18. November 2021)

Ende 2021 platzte der Traum vom eigenen Altersheim in Buchrain definitiv: Sämtliche Versuche, das Alterszentrum Tschann auf eine rentable Grösse zu bringen, scheiterten – aus finanziellen Gründen, aber auch weil das Personal fehlte.

Nach der Schliessung des Tschann stellte sich in Buchrain die Frage: Wie weiter in der Alterspolitik? Für den Gemeinderat ist mittlerweile klar: Einen neuen Versuch mit einem eigenen Alterszentrum soll es nicht geben. Vielmehr soll Buchrain künftig auf Pflegeplätze kombiniert mit Alterswohnungen setzen. Dabei haben Seniorinnen und Senioren entweder einen stationären Pflegeplatz – oder sie leben in einer eigenen Wohnung und erhalten dort ambulante Pflege.

Alterswohnungen auf der grünen Wiese

Der Buchrainer Gemeinderat schlägt vor, auf der Tschannwiese – direkt neben dem früheren Alterszentrum – einen Neubau zu erstellen. Dort sollen die Pflegeplätze und Alterswohnungen entstehen. Die Gemeinde soll das Projekt aber nicht selber realisieren, sondern die Wiese im Baurecht an eine private Institution abgeben. Das Interesse, auf der Tschannwiese zu bauen, sei gross, wie Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) sagt: «Wir wurden bereits von zahlreichen möglichen Partnern kontaktiert». Der Standort Tschannwiese habe mehrere Vorteile: erstens die hervorragende Lage mitten im Dorfzentrum. Und zweitens gehört das Areal der Gemeinde und ist bereits eingezont, was eine rasche Realisierung ermöglicht.

Doch wieso wird nicht einfach das frühere Alterszentrum umgebaut – dann könnte man auf einen teuren Neubau auf der Wiese verzichten? Das Gebäude sei dafür zu klein, sagt Stephan Betschen. Falls es sich als sinnvoll erweist, könnte es aber in das Neubauprojekt miteinbezogen werden.

Ziel ist gemäss Betschen, dass die Gemeinde mit dem Investor beziehungsweise mit dem künftigen Betreiber eine Leistungsvereinbarung abschliesst.

Was sagt die Bevölkerung dazu?

Wie geht es nun weiter? In Stein gemeisselt ist noch nichts. Der Gemeinderat will zunächst einmal wissen, was die Bevölkerung von diesen Plänen hält. Dazu hat er seine «Strategie Alter Buchrain» in die Vernehmlassung geschickt. Die Unterlagen sind auf der Gemeindewebsite abrufbar. Eingeladen sind Bevölkerung, Parteien und Organisationen, Stellung zu nehmen. Sollte sich zeigen, dass die Pläne des Gemeinderats abgelehnt werden, müsste der Gemeinderat nochmals über die Bücher. Man würde dann wohl verstärkt die Zusammenarbeit mit Heimen in der Region suchen, sagt Betschen. Dass Buchrain selber wieder ein Heim aufbaut, steht wie erwähnt nicht zur Diskussion.

Altersstruktur Buchrain Anteil Altersgruppen in Prozent (2020) 0-19 20-39 40-64 65-84 85+ 0 10 20 30 40

Mehr Kooperation im Rontal

Die «Strategie Alter Buchrain» enthält neben den Plänen für betreutes Wohnen auch ein Bekenntnis zur stärkeren Zusammenarbeit im Rontal. Bei der ambulanten Pflege (Spitex) soll künftig noch enger mit den anderen Gemeinden kooperiert werden. Zudem wünscht sich der Gemeinderat eine zentrale «Anlaufstelle Alter» fürs ganze Rontal. Als Vorbild dient dabei das gleichnamige Angebot in der Stadt Luzern. Diese dient als niederschwelliger Erstkontakt für Angehörige bei Fragen rund um die Altersbetreuung.