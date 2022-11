Analyse Krienser Finanzen: Am Horizont ist ein Silberstreifen sichtbar Die Steuereinnahmen entwickeln sich besser als erwartet und die Politik zeigt sich kompromissbereiter als auch schon – doch die Herausforderungen bleiben gross. Stefan Dähler Drucken Teilen

Defizite, hohe Schulden, Sparmassnahmen auf Kosten der Familien und eine Politik, die es nicht schafft, mehrheitsfähige Kompromisse zu finden – die Finanzlage hat Kriens in den letzten Jahren Negativschlagzeilen beschert. Im Boulevard war gar von der «Pleite-Stadt» die Rede. Die Lage ist tatsächlich ungemütlich – aber nicht hoffnungslos. Die Schulden sind zwar auf rund 220 Millionen Franken angewachsen. Und mehrere Versuche des Stadtrats, die Finanzen zu sanieren, wie eine Steuerfusserhöhung auf 2,0 Einheiten oder die Wiedereinführung der Nachkommen-Erbschaftssteuer, sind vom Stimmvolk klar abgelehnt worden. Auch die Ausweitung der Billettsteuer, über die Ende Januar abgestimmt wird, dürfte einen schweren Stand haben.

Blick auf das Stadthaus von Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

Trotzdem ist ein Silberstreifen am Horizont sichtbar. Anfang November hat der Einwohnerrat dank eines Kompromisses das Budget so klar wie schon lange nicht mehr genehmigt. Zwar löst die Vorlage keine Probleme: Weder eine Steuerfusserhöhung noch weitere Sparmassnahmen sind 2023 geplant, so resultiert erneut ein Defizit, und zwar in der Höhe von 2,7 Millionen Franken. Doch dass die Parteien bereit waren, in Finanzfragen aufeinander zuzugehen, ist ein erster Schritt. Niemand will, dass sich die Ereignisse von 2021, als am Ende der Regierungsrat das Krienser Budget festlegen musste, wiederholen.

Möglich war dieser Kompromiss unter anderem, weil die Parteien wissen: Die Steuereinnahmen entwickeln sich besser als erwartet. Die Rechnung für das laufende Jahr wird zwar erst im Frühling vorliegen, doch zu vernehmen ist, dass sie deutlich besser ausfallen wird als budgetiert. Daher kann die Steuerfusserhöhung noch warten, zumal Kriens immer noch über freies Eigenkapital von rund 30 Millionen Franken verfügt. Die in Verruf geratene Wachstumsstrategie scheint nun doch Früchte zu tragen, das Bevölkerungswachstum hat angezogen. Diese Entwicklung wird weitergehen, neue Überbauungen wie die Pilatus-Arena und Eichhof West sind bereits im Bau. Hinzu kommt: Kriens erhält mehr Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich. Das ist zwar wenig schmeichelhaft, weil es zeigt, dass Kriens im Vergleich mit anderen Gemeinden zurückgefallen ist – aber in der aktuellen Lage willkommen. Gut möglich also, dass Kriens die finanzielle Talsohle bald durchschritten haben wird.

Die Herausforderungen bleiben aber gross. Da wären etwa steigende Ausgaben, etwa im Gesundheits- und Bildungsbereich. Mit dem Wegzug des Pharmaunternehmens MSD in die Luzerner Rösslimatt-Überbauung verliert Kriens zudem bald einen wichtigen Steuerzahler. Mit der vom Kanton 2025 geplanten Steuerrevision drohen weitere Ausfälle. Ausserdem fallen Investitionen an: in den Schulraum oder die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, wo Kriens erst am Anfang steht. Weiter benötigt eine wachsende Stadt auch eine entsprechende Infrastruktur, etwa attraktive Aussenräume und Verbindungsachsen wie die derzeit auf Eis gelegte Süd-Allee.

Kurzfristig hat Kriens etwas mehr Luft, aber mittelfristig stehen eine Steuererhöhung und/oder schmerzhafte Sparmassnahmen nach wie vor im Raum, zumal die hohe Schuldenlast kein Dauerzustand bleiben sollte. Die Stadtkasse bleibt also eine Baustelle, bei anstehenden Geschäften wie dem Finanzhaushaltreglement und dem Budget 2024 müssen die Krienser Parteien weitere Schritte aufeinander zugehen. Knappe Mehrheiten werden nicht reichen, unpopuläre Finanzmassnahmen überstehen allfällige Urnengänge nur, wenn der Grossteil der Parteien hinter diesen steht. Doch vielleicht fällt die Kompromiss-Findung leichter, wenn der Druck angesichts des positiven Trends etwas kleiner wird.