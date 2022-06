Analyse Sonnenberg statt Schwanenplatz: Neue Chancen für den Luzerner Tourismus Der Tourismus befindet sich mitten in der Transformationsphase. Neue Formen der Vermarktung sind gefragt. Robert Knobel Drucken Teilen

Zwei Welten: Die Krienser Sonnenbergbahn (links) und internationale Influencer in Luzern. (Bilder Manuela Jans/Philipp Schmidli)

«Stadt Kriens kündigt Vertrag mit Kriens Tourismus». «30 Influencer aus aller Welt sollen für Luzern werben». Die beiden Schlagzeilen dieser Woche scheinen auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun zu haben: Hier Kriens, die Nummer 70 auf der Schweizer Tourismus-Rangliste – dort die Weltdestination Luzern, die Millionen von Followern auf Instagram & Co. mit perfekten Bildern anlocken will.

Und doch hängt das eine mit dem anderen zusammen. In Kriens geht es im Kern um die Frage, ob die Kurtaxen aus den rund 100'000 Logiernächten pro Jahr an die Hotelgäste zurückfliessen oder ob sie in die allgemeine Tourismusförderung investiert werden sollen. Der Krienser Stadtrat bevorzugt Letzteres. Man wolle Kriens als Ausflugsziel stärken, so die Begründung. Bloss stellt sich die Frage: Braucht es dafür eine eigene Tourismusorganisation? Wieso schliesst sich Kriens nicht einfach Luzern Tourismus an?

Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region bei der Luzerner Zeitung. Fotografiert am 23.12.2019 in Luzern Dominik Wunderli

Die naheliegende Antwort auf diese Frage ist: Luzern Tourismus hat eine völlig andere Flughöhe. Als professionelle Marketingorganisation hat sie bisher vor allem dafür gesorgt, dass Touristen aus fernen Ländern in grosser Zahl nach Luzern und in die ganze Vierwaldstättersee-Region reisen. Doch diese während langer Zeit gut geölte Maschinerie ist in jüngster Zeit ins Stocken geraten. Das hat einerseits mit Corona zu tun – insbesondere die asiatischen Gäste fehlen noch immer.

Doch es ist auch die Politik, die ein Umdenken fordert: Das Luzerner Stadtparlament hat im Rahmen der «Vision Tourismus 2030» einen ganzen Forderungskatalog an die Luzern Tourismus AG gerichtet. So soll die Organisation nicht mehr in Übersee werben – zumindest nicht im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Zudem sollen die Kurtaxengelder nicht nur dem Tourismus, sondern verstärkt der einheimischen Bevölkerung zu Gute kommen. Generell lautet der Tenor: weniger Massentourismus, dafür mehr Individualität, Originalität und Lokalbezug. Die Influencer, die diese Woche in Luzern weilten, sind erste Botschafter dieser neuen Haltung.

Wenn der Luzerner Tourismus lokaler und individueller werden soll, passen plötzlich auch Sonnenberg, Hergiswald und das Pilatusgebiet abseits der Gondelbahn ins Konzept. Der Tourismus ist zurzeit daran, sich neu zu justieren. Es muss eine neue Balance gefunden werden zwischen der starken Marke Luzern einerseits und den zahlreichen und vielfältigen Angeboten der Region andererseits. Ob und wie eine Organisation wie Kriens Tourismus dabei eine Rolle spielen kann, gilt es zu klären.

Klar ist jedenfalls: Die Kurtaxen aus den wenigen Krienser Hotels werden nicht ausreichen, um die «Erlebnisregion Kriens» wirkungsvoll zu vermarkten. Es wäre sinnvoller, dafür mit Luzern Tourismus zusammenzuspannen. Die dortige – durchaus nicht ganz freiwillige – Neuausrichtung bringt auch Chancen für kleine Player in der Region, die bisher nicht auf dem Radar der professionellen Luzern-Vermarktung auftauchten.