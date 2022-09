Analyse Vom Zivilschutz bis zum Theater: Luzerner Politik tut sich schwer mit Transparenz Welche Gründe führten zum Scheitern der Fusion zwischen Feuerwehr und Zivilschutz? Wie soll das neue Luzerner Theater aussehen? Mit solchen Fragen beisst man zuweilen auf Granit. Robert Knobel Drucken Teilen

Es begann mit einer Notiz in der Gemeindestrategie der Stadt Luzern von 2018: «Die Zusammenführung von Feuerwehr und Zivilschutz ist geprüft und – falls positiv bewertet – umgesetzt». Konkret ging es um eine Fusion der Feuerwehr Stadt Luzern und der Zivilschutzorganisation ZSO Pilatus, zu der neben Luzern auch Kriens und Horw gehören.

Dass Feuerwehr und Zivilschutz unter einem Dach vereint werden, ist nichts Neues – Winterthur und Bern kennen dies bereits. Wenn Luzern Ähnliches plant, ist dies natürlich von öffentlichem Interesse. Doch mehr als die erwähnte Notiz in der Gemeindestrategie war vorerst nicht zu erfahren – Medienanfragen wurden immer wieder abgeblockt, mit dem Hinweis, die Abklärungen würden noch laufen.

Erst vier Jahre später, Ende August 2022, meldete die Stadt Luzern, der Zusammenschluss von Feuerwehr und Zivilschutz sei vom Tisch. Grund: Das Kommando der ZSO finde eine Fusion keine gute Idee.

Nun stellt sich erst recht eine Reihe von Fragen: Weshalb wird die Fusionsidee allein aufgrund der Einschätzung des aktuellen ZSO-Kommandanten fallen gelassen? Solch wichtige Weichenstellungen wären Aufgabe der Exekutiven von Luzern, Kriens und Horw, welche für die ZSO die strategische Verantwortung tragen.

Der Kommandant selber äussert sich nicht öffentlich – genauso wenig wie die Zivilschutz-Verantwortlichen von Kriens (Stadtrat Maurus Frey, Grüne) und Horw (Gemeinderätin Astrid David-Müller, SVP). Gut möglich, dass Letztere dem Projekt ebenfalls kritisch gegenüberstanden, etwa weil sie eine Dominanz der Stadt Luzern befürchten. Selber sagen wollen oder dürfen sie dies aber nicht. Der einzige, der Auskunft gibt, ist der Präsident der Zivilschutzkommission, der Luzerner FDP-Stadtrat Martin Merki. Aber auch ihm ist nicht viel mehr zu entlocken, als dass Stadt und Feuerwehr einen Zusammenschluss befürwortet hätten, die ZSO hingegen nicht.

Die Frage, welche konkreten Vor- und Nachteile eine Fusion gehabt hätte, bleibt unbeantwortet. Hätten die drei Gemeinden dank Synergien Kosten sparen können? Hätten Kriens und Horw in der neuen Grossorganisation genügend Gewicht gehabt? Hätte der Bevölkerungsschutz allgemein profitiert? Ein von den drei Gemeinden in Auftrag gegebenes Gutachten zeigte offenbar, dass eine Fusion positive Auswirkungen hätte. Aber auch das weiss die Öffentlichkeit nur aus zweiter Hand – die Details aus dem Gutachten bleiben geheim.

Die Bevölkerung hat hier keinerlei Möglichkeit nachzuvollziehen, wie ein politisch relevanter Entscheid zu Stande gekommen ist und was vier Jahre lang hinter den Kulissen verhandelt wurde. Eine derartige Geheimhaltungspolitik ist nicht akzeptabel, zumal es sich bei Feuerwehr und Zivilschutz um wichtige öffentliche Institutionen handelt.

Ähnlich intransparent läuft zurzeit das Wettbewerbsverfahren für den Neubau des Luzerner Theaters ab. Noch 2021 hatte der Stadtrat eine öffentliche Jurierung der einzelnen Projekte versprochen. Dies, um die Bevölkerung möglichst früh in das Grossprojekt einzubeziehen. Dass er das Vorhaben auf Druck der Jury mittlerweile wieder verworfen hat, hat der Stadtrat dann nicht mehr an die grosse Glocke gehängt. Jedenfalls wird die Bevölkerung 2023 ein Siegerprojekt serviert bekommen, ohne jemals Alternativen zu Gesicht bekommen zu haben.

Transparenz gehört traditionell nicht zu den Stärken von Luzerner Behörden. So verfügen Stadt und Kanton als praktisch einzige in der Schweiz über kein Öffentlichkeitsprinzip. Das Prinzip besagt, dass amtliche Dokumente, Beschlüsse und Protokolle öffentlich zugänglich sein müssen, wenn nicht triftige Geheimhaltungsgründe dagegen sprechen. Zwar ist die Einführung in Stadt und Kanton Luzern inzwischen geplant. Doch das Beispiel Kriens zeigt, dass es damit nicht getan ist. Kriens kennt schon länger das Öffentlichkeitsprinzip, was im Falle der Zivilschutz-Fusion aber nicht zu mehr Transparenz führte.

Letztlich ist behördliche Transparenz eben nicht nur eine Frage von entsprechenden Paragrafen, sondern eine demokratische Grundhaltung, mit der sich Luzerner Gemeindeexekutiven auch 2022 noch schwertun.