Analyse Jetzt braucht’s beim neuen Luzerner Theater einen Aha-Effekt Die Debatte ums neue Luzerner Theater dreht sich vor allem um die umstrittene Fassade und das Gebäudevolumen. Soll das Projekt eine Chance haben, müssen die Verantwortlichen die Aufmerksamkeit auf das Innenleben des Gebäudes lenken.

Drei schlichte Volumen, zwei grosse Fenster hin zur Reuss und ein weitgehender Erhalt des Altbaus: Das also soll es sein, das neue Luzerner Theater. Die Visualisierung des Siegerprojekts der Architekten Andreas Ilg und Marcel Santer hat in Luzern hohe Wellen geworfen. Alle haben eine Meinung dazu, in den Onlinekommentaren erklingt die Kritik besonders laut. Das neue Theater hat bereits einige hämische Spitznamen erhalten: von «Snoopys Hundehüttli» über «Lego» bis hin zum «überdimensionierten Kartenhaus».

So stellen sich die Architekten Ilg und Santer das neue Luzerner Theater vor. Bild: Visualisierung: PD

Nicht nur die öffentliche Meinung plagt das Projekt. Mehrere ausgeschiedene Architekturbüros haben Beschwerde gegen den Entscheid des Preisgerichts eingereicht, was die Weiterarbeit blockiert. Auch politischer Gegenwind ist bereits aufgekommen: Während die SP schon jetzt einen Ausschluss der freien Theaterszene fürchtet, stellen FDP-Exponenten infrage, ob ein Theater mit über tausend Plätzen überhaupt das nötige Publikum findet. Kurz und gut: Das neue Luzerner Theater hatte einen schwierigen Start, die Angst vor einem Scheitern an der Urne ist mit Händen greifbar. Die Erinnerung an das unrühmliche Ende der «Salle Modulable» ist längst nicht verblasst.

Die Debatte ums Theater wurde bisher vor allem unter Expertinnen und Experten ausgefochten. Dabei besteht die Gefahr, sich in Nebenschauplätze zu verzetteln. Gerade historische Argumente führen allzu oft in die Irre – etwa was die umstrittene Frage der Freifläche zwischen Theater und Jesuitenkirche betrifft: Ob wir als Ausgangspunkt den Freienhof in seiner frühen oder späten Form nehmen oder aber den Zustand nach dessen Abriss, ist letztlich nicht entscheidend. Wichtig ist einzig und allein die Frage: Wollen wir hier und jetzt dieses Theater bauen?

Die Architekten Marcel Santer (links) und Andreas Ilg hinter ihrem Modell des neuen Luzerner Theaters. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. 12. 2022)

Dass der jetzige Bau komplett ungeeignet ist für einen zeitgemässen Theaterbetrieb, ist seit Jahren hinlänglich bekannt. Die Räume sind zu eng. Das wissen alle, die das Gebäude einmal besucht haben. Das alte Theater kann nur noch wenige Jahre sicher betrieben werden, danach stünde eine unverhältnismässig kostspielige Sanierung an. Eine solche würde vielleicht die statischen Probleme lösen, aber nicht die betrieblichen und programmatischen. Die Gegner des Projekts verkennen, dass ein Scheitern ein Desaster für den Kulturkanton Luzern wäre. Plötzlich zeigen sie sich überrascht vom umfangreichen Raumprogramm. Dabei ist dieses – genau wie der Standort – schon seit langem bekannt.

Klar ist: Wenn das neue Theater eine Chance haben soll, braucht es einen Befreiungsschlag. Die Gelegenheit dafür wird sich bieten, wenn die beiden Architekten ihren überarbeiteten Entwurf vorstellen. Dies wird der Moment der Entscheidung sein. Man darf gespannt sein, wie stark der zweite Entwurf vom ersten abweichen wird; vor allem, was die Ausgestaltung der Fassade und das Gebäudevolumen betrifft.

So soll das neue Luzerner Theater im Innern aussehen. Bild: Visualisierung: PD

Neben der Architektur ist aber etwas Zweites von entscheidender Bedeutung: das künftige Innenleben des Gebäudes. Es ist den Verantwortlichen bisher nicht gelungen, der Bevölkerung greifbar darzulegen, was in den neuen Räumen geschehen wird. Das Stichwort «Foyer Public» ist nur eine leere Hülle; sie muss mit Inhalt gefüllt werden. Bisher hatte die Bevölkerung keine Gelegenheit dazu, hinter die Fassade dieses umstrittenen Baus zu blicken.

Gerade der ebenerdig zugängliche Hauptsaal, dessen Sitzreihen allesamt absenkbar sind, hat grosses Potenzial. Was soll und kann dort stattfinden? Wochen- und Flohmärkte? Ausstellungen? Generalversammlungen? Tagungen? Jetzt sind Ideen gefragt, die auch Personen ausserhalb der Theaterszene ansprechen. Formate wie das «40min» im KKL machen es vor: Sie ermöglichen einen niederschwelligen und kostenlosen Zugang zur Kultur.

Zwei Personen betrachten das Siegerprojekt in der Kornschütte. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (15. 12. 2022)

In jüngster Zeit ist häufig zu hören, dass das Projekt Köpfe von Format brauche, so wie damals beim KKL Thomas Held oder Stapi Franz Kurzmeyer. Sie haben das KKL-Projekt, das anfangs auch stark umstritten war, in die richtigen Bahnen gelenkt. Nur: «Mr. oder Mrs. Luzerner Theater» lässt sich nicht so einfach aus dem Hut zaubern. Dass die Projektierungsgesellschaft bekannte und einflussreiche Unterstützer zusammentrommeln wird, versteht sich von selbst. Ob jemand von ihnen zum «Gesicht» des neuen Theaters wird, das wird sich weisen müssen. Beim KKL hatten die Exponenten auch starke wirtschaftliche Argumente auf ihrer Seite. Beim neuen Luzerner Theater ist die erwartete Wertschöpfung allerdings deutlich kleiner, hier ziehen vor allem kulturelle Argumente, die nicht bei allen auf fruchtbaren Boden fallen.

So oder so: Mehr als alles andere braucht es jetzt einen Aha-Effekt. Die Begeisterung der Bevölkerung muss entfacht werden. Und das klappt nur, wenn die Verantwortlichen selbst Begeisterung versprühen. Zurzeit wirkt es aber eher so, als erhole man sich immer noch vom Mut des Preisgerichts, gerade dieses Projekt zu küren. Natürlich ist es jetzt eminent wichtig, auf die Rückmeldungen der Bevölkerung zu hören. Aber sobald der überarbeitete Entwurf vorliegt, muss sich allen voran die Stadt Luzern als Bauherrin wesentlich entschiedener und sichtbarer hinter das Vorhaben stellen als bisher. Das gilt gerade auch für Stadtpräsident Beat Züsli als Präsident der Projektierungsgesellschaft. Dieses Theater ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Verantwortlichen vor ihrem eigenen Mut erschrecken.