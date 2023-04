Anlass am 14. Mai Luzerner Familientag: Es hat noch Tickets – und es braucht weitere helfende Hände Für den Luzerner Familientag Mitte Mai sind innert weniger Tage über 1000 Tickets weggegangen.

Darf es eine Stadtführung in Form einer Zeitreise ins Mittelalter sein? Oder doch lieber selber ein bisschen Akrobatik machen im Zirkus Balloni? 25 verschiedene Abenteuer in der Stadt Luzern bietet die dritte Ausgabe des Luzerner Familientags vom Sonntag, 14. Mai. Seit Anfang April ist der kostenlose Ticketbezug für alle Familien offen.

Innert weniger Tage sind bereits über 1000 Tickets weg, wie die Stiftung Fokus Familie mitteilt. Sie organisiert den Anlass, der durch Sponsoren und Spendengelder finanziert wird. «Wir sind sehr glücklich über das grosse Interesse am Familientag. Es zeigt, dass das Angebot stimmt», wird Stiftungspräsident Christian Bernet in der Medienmitteilung zitiert.

Schnappschuss von der Fun-Arena des letztjährigen Luzerner Familientags. Bild: PD

1500 Tickets für sozial benachteiligte Familien

Laut Bernet sind noch mehrere Hundert Tickets bezugsbereit – und zwar via Website der Stiftung. Angesprochen sind Familien mit Kindern von etwa 4 bis 16 Jahren. Wichtig ist der Stiftung eine gute Durchmischung. Deshalb hat sie – wie in den Vorjahren – vorgängig rund 1500 Tickets bereits via Sozialämter an sozial benachteiligte Familien abgegeben.

Damit dieser Anlass mit über 3000 Besuchenden überhaupt durchgeführt werden kann, sind am Tag selber rund 60 Freiwillige im Einsatz. Hierfür sucht die Stiftung noch Dutzende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Anmelden kann sich ebenfalls auf der Website der Stiftung.

Wie die Stiftung weiter schreibt, machen Familien gemäss dem neusten Familienbarometer von Pax und Pro Familia Schweiz aus finanziellen Gründen zuerst Abstriche bei den Ferien, dann beim Essen im Restaurant und bei Freizeitaktivitäten: «Angebote wie der Luzerner Familientag erzeugen deshalb wenig überraschend ein grosses Echo.» (hor)