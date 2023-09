Anti-Regime Iran-Protest in Luzern: 150 Personen solidarisieren sich mit Jina Mahsa Amini Ein Jahr ist seit dem gewaltvollen Tod von Jina Mahsa Amini vergangenen. Am Samstag wurde auch in Luzern demonstriert.

Die Demonstrierenden ziehen über die Reussbrücke. Bild: René Meier

(Luzern, 16. 9. 2023)

150 Personen haben am Samstag in Luzern anlässlich des Todestages der Iranerin Jina Mahsa Amini demonstriert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen vom Helvetiaplatz via Mühlenplatz zum Pavillon, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Zur Demo aufgerufen hatte das Iran Solibündnis Luzern. Unter den Demonstrierenden befanden sich viele Exiliraner und Vertreterinnen der kurdischen Gemeinschaft.

Am 16. September 2022 starb Jina Mahsa Amini 22-jährig in Teheran, nachdem sie verhaftet worden war, weil sie das Kopftuch nicht richtig getragen hatte und ein paar Haarsträhnen hervorblitzten. Ihr Tod löste die schwersten Proteste im Iran seit Jahrzehnten aus. Die Proteste richteten sich erst gegen den Kopftuchzwang, dann gegen das islamische Politsystem. (rem)