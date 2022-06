Architektur «Gigelisuppe» gewinnt Wettbewerb für neues Luzerner Steinhof-Schulhaus Die Luzerner Architekten Huber Waser Mühlebach werden das neue Steinhof-Schulhaus entwerfen. Der Stadtrat rechnet mit Kosten von 16,8 Millionen Franken - deutlich mehr als bisher angenommen.

Das Schulhaus Steinhof 2 in Luzern wird durch einen Neubau ersetzt und dessen Turnhalle saniert. Jetzt ist klar, wer für die Architektur verantwortlich ist: Das Planerteam Huber Waser Mühlebach Architekten Luzern und Blesshess Bauingenieure Luzern hat den Wettbewerb mit seinem Projekt «Gigelisuppe» gewonnen - der Name ist angelehnt an den benachbarten Gigeliwald. Es hat sich gegen 25 weitere eingereichte Projekte durchgesetzt, wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte.

So stellen sich die Architekten die Atelierzone vor, rechts ist die bestehende Turnhalle zu sehen. Visualisierung: PD

Die «Gigelisuppe» überzeugte die Jury und den Stadtrat sowohl in städtebaulicher als auch architektonischer Hinsicht. Der Turnhallenbau wird demnach hangseitig erweitert. Ihm wird ein neues, leicht versetztes Schulhausgebäude zur Seite gestellt. Das Herz der Anlage bildet eine Atelierzone, die vielfältige Nutzungen erlaube. Der hohe Holzanteil entspricht einer Forderung des Grossen Stadtrats.

Modell des künftigen Schulhauses, vorne ist die Abzweigung Steinhofstrasse/Obergütschstrasse zu sehen. Bild: hor

Investitionskosten von rund 16,8 Millionen Franken

Das Siegerprojekt wird nun weiterbearbeitet. Der Stadtrat rechnet aktuell mit Investitionskosten von rund 16,8 Millionen Franken - das ist deutlich mehr als bei der Machbarkeitsstudie angenommen, da waren es noch 9,3 Millionen. Über den Baukredit wird die Stimmbevölkerung noch befinden. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf Sommer 2026 vorgesehen.

Das Schulhaus Steinhof 2 - die Turnhalle rechts bleibt erhalten. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021)

Das Schulhaus Steinhof 1 auf der gegenüberliegenden Strassenseite wird später aufgegeben. An dessen Stelle sind Wohnungen geplant.

