Armut Luzerns Stadtrat will die medizinische Versorgung von Sans-Papiers verbessern Personen ohne Aufenthaltsbewilligung geraten bei gesundheitlichen Problemen schnell in eine Notlage. Der Stadtrat will nun aufgrund eines SP-Postulats Massnahmen prüfen.

Auch Sans-Papiers sollen Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben. Das fordert die SP in einem Postulat. Diese Haltung teilt der Luzerner Stadtrat, wie er in der nun vorliegenden Stellungnahme zum Vorstoss schreibt. Die Exekutive will diesen entgegennehmen und entsprechende Massnahmen prüfen.

Eine «allen zugängliche medizinische Grundversorgung» ist in der Bundesverfassung festgehalten. Sans-Papiers seien aber oft nicht krankenversichert. Dies wegen fehlendem Wissen, weil sie die Prämien nicht bezahlen können oder aus Angst vor der Datenweitergabe an die Migrationsbehörden. Hinzu komme, dass in Luzern, im Gegensatz zu anderen Kantonen, nicht registrierte Sans-Papiers in Luzern keine Prämienverbilligung erhalten, schreibt der Stadtrat.

Schätzungsweise 2000 bis 3000 Sans-Papiers leben in der Region Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. 9. 2020)

Dies dürfte die meisten Sans-Papiers betreffen. Als registriert gelten jene aus dem Asylbereich, deren Gesuch abgelehnt worden ist. Bis zu ihrer Ausreise erhalten sie Nothilfe, was auf rund 300 Personen im Kanton zutreffe. In der Region rund um die Stadt Luzern dürften jedoch insgesamt 2000 bis 3000 Sans-Papiers leben, schätzt der Stadtrat. Jene, die nicht registriert sind, seien entweder illegal eingereist oder hätten ihre Aufenthaltsbewilligung später verloren. Oder es handle sich um Kinder von Eltern ohne Bewilligung.

Fondsgelder zur Unterstützung?

«Sans-Papiers sind eine hoch vulnerable, in andauernder Prekarität lebende Gruppe», schreibt der Stadtrat. Sie hätten kaum Zugang zu sozialstaatlicher Unterstützung und seien daher «auf einen niederschwelligen Zugang zur Gesundheitsversorgung existenziell angewiesen». Allerdings liege das Gesundheitswesen «weitgehend in der Kompetenz des Kantons», daher sei der Handlungsspielraum der Stadt beschränkt. Es gebe aber Möglichkeiten, die nun geprüft werden sollen:

Die Leistungsvereinbarung mit der Kontakt- und Beratungsstelle Sans-Papiers Luzern könnte ausgeweitet werden. Bisher zahlt die Stadt einen Beitrag von 20’000 Franken pro Jahr. Die Stelle leistet unter anderem Hilfe beim Abschliessen einer Krankenversicherung oder vermittelt Zugang zu medizinischer Versorgung.

Via Fonds könnte die Stadt Gesundheitskosten für Sans-Papiers, die in der Stadt Luzern wohnen, übernehmen. Ob das mit den entsprechenden Fondsreglementen vereinbar ist, müsse noch rechtlich abgeklärt werden.

Dass die Stadt ausländische Personen mit Fondsgeldern unterstützt, war bereits beim Projekt «Überbrückungshilfe» der Fall. Dieses wurde während der Coronapandemie lanciert. Es richtete sich an Sans-Papiers sowie Bewohnende mit B- oder C-Ausweis, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren und keine Sozialhilfe beziehen konnten oder wollten, weil sie befürchteten, deswegen ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren.

Dieses Projekt ist inzwischen ausgelaufen, es wurden rund 230’000 Franken an Hilfsgeldern ausbezahlt. Um das Angebot teilweise weiterzuführen, hat die Stadt unter anderem die erwähnte Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Was die möglichen zusätzlichen Massnahmen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung für Sans-Papiers kosten würden, sei noch offen.