Auffahrunfall E-Scooter prallt in Auto – Drogenschnelltest positiv Auf der Hirschmattstrasse in der Stadt Luzern ist ein E-Scooter auf ein Auto aufgefahren. Der Lenker des E-Scooters wurde anschliessend positiv auf Drogen getestet.

Teaserbild, Symbolbild, Kantonspolizei Obwalden, Polizeiauto, Polizeiwagen Leser: Sven Von Holzen / Luzerner Zeitung

Auf der Hirschmattstrasse in der Stadt Luzern hat sich am Donnerstag um kurz nach 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Bei stockendem Verkehr in Richtung Viktoriaplatz musste ein Autofahrer abbremsen. Für den E-Scooter-Fahrer, der hinter ihm unterwegs war, kam dies überraschend und er prallte in das Heck des Autos. Beim Aufprall wurde niemand verletzt. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Anschliessend an die Kollision sei beim 50-jährigen E-Scooter-Fahrer ein Drogenschnelltest durchgeführt worden, so die Polizei weiter. Dieser fiel positiv aus und der Fahrer musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Er wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (sig)