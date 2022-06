Ausserordentliche Flugaktivitäten Trainingsflüge der Patrouille Suisse ab dem Militärflugplatz Emmen Stattfinden sollen die Übungen am 3. Juni ab etwa 15:30 Uhr. Dabei kann es zu «plötzlichen Lärmentwicklungen» kommen.

Die Patrouille Suisse bei einem Start in Emmen. Bild: Keystone

Am Freitag, 3. Juni, kommt es zu ausserordentliche Flugaktivitäten ab dem Militärflugplatz Emmen: So plant die Schweizer Luftwaffe vor Ort je ein Training der Patrouille Suisse und eines Kampfflugzeuges F/A-18, wie die Schweizer Armee in einer Mitteilung schreibt.

Stattfinden werden die Trainings innerhalb den normalen Flugbetriebszeiten, ab etwa 15.30 Uhr. Dabei kann es zu «plötzlichen Lärmentwicklungen» kommen, wie es weiter heisst.

Mit ihren Vorführteams wolle die Schweizer Luftwaffe «die Einsatzbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Schweizer Armee und der Luftwaffe» demonstrieren – dies im In- und Ausland. Erforderliche Trainings finden dabei über allen Militärflugplätzen und weiteren Trainingsgebieten statt. (lga)