Bahnhof Luzern SGV und KKL reagieren verhalten auf Car-Haltekante-Vorschlag, ein einheimischer Verein ist skeptisch Zukünftig sollen beim Bahnhof Luzern Cars stoppen können. Ob diese Haltestelle für alle Reisegruppen geeignet ist, ist fraglich.

Bahnhof Luzern: Wo heute Kurzzeitparkplätze bestehen, sollten künftig Reisebusse stoppen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. November 2022)

Die Stadt Luzern plant eine Car-Haltestelle vor dem Haupteingang beim Bahnhof Luzern. Dieses Vorhaben sorgte für Kritik, die Bürgerlichen haben eine Dringliche Motion eingereicht, um dies zu stoppen. Sie stellen einerseits den Standort in Frage und fordern zudem, dass der Stadtrat aufzeigt, wo weitere Car-Anhalteplätze geschaffen werden könnten. Die Haltestellen sollen als Ersatz für die auf dem Inseli wegfallenden Car-Parkplätze erstellt werden.

Car-Anhalteplätze beim Bahnhof seien vor allem für Besuchende des KKL und Schiffspassagiere notwendig, wird argumentiert. Wie beurteilen das KKL und die Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) die geplante Haltekante?

KKL und SGV äussern sich zurückhaltend

«Wir verstehen die vorgeschlagene Lösung als eine Idee, welche noch weiter ausgearbeitet wird», schreibt KKL-Mediensprecherin Corinne Schneebeli auf Anfrage. «Uns ist es sicher wichtig, dass unser Publikum sicher und problemlos aus dem Car aussteigen und zu unserem Haus gelangen kann.»

SGV-Direktor Stefan Schulthess sagt: «Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt versucht, in vernünftiger Fussdistanz zu den Schiffsanlegestellen die im Zusammenhang mit der Inselinitiative versprochenen Halteplätze zu schaffen.» Pro Jahr würden rund 100’000 SGV-Passagiere mit dem Car an- oder abreisen. «Rund die Hälfte davon sind Schweizer Gruppen», betont Schulthess.

Kritik sei nachvollziehbar

Schulthess könne die Kritik am geplanten Standort aber nachvollziehen. «Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie das am vorgesehenen Standort reibungslos funktionieren soll mit ein- und aussteigenden Buspassagieren und den vielen wartenden Leuten, Velos und Cars.»

Eine abschliessende Beurteilung sei aber Sache der Stadt und der SBB. Denn die Lage dürfte auch Auswirkungen auf Zugreisende haben. Den SBB sei es ein «grosses Anliegen», dass diese «komfortabel umsteigen können und dass der Personenfluss gewährleistet ist», schreibt die Medienstelle auf Anfrage. «Bezüglich dieser Punkte stehen wir in Kontakt mit der Stadt Luzern.»

Der SGV-Direktor hofft, dass vor allem die aktuell sowohl von VBL-Bussen als auch Postautos und manchmal Cars genutzte Haltekante Z beim See zwischen dem LUZ-Seebistro und dem Landungssteg 2 bestehen bleibt. Dort gebe es bisher kaum Nutzungskonflikte.

Viele offene Fragen, auch für Vereine

Welche Cars dürfen künftig die neue Haltekante nutzen? Ist dazu ein Reglement vorgesehen? Wie lange darf ein Reisebus dort stoppen? Die Stadt gibt aufgrund der hängigen Motion keine weiteren Auskünfte zum Projekt. Der Vorstoss dürfte am 22. Dezember im Grossen Stadtrat behandelt werden.

Fragen stellen sich nicht nur für Touristengruppen, die bisher beim Inseli anhielten. Auch einheimische Vereine und Klubs nutzen dieses als Start- und Endpunkt für Ausflüge. So bietet etwa die als Verein organisierte Schweizer Skischule Luzern jeweils einen Skikurs inklusive Busfahrt ab Inseli ins Skigebiet an. Wo sie im Winter 2023/24 ein- und aussteigen werden, ist noch nicht entschieden, wie Simon Vonmoos, Präsident der Skischule Luzern, erklärt.

«Eine so optimale Lösung wie beim Inseli ist anderswo kaum zu finden», sagt er. «Sowohl Lehrkräfte und Teilnehmende, die mit dem ÖV anreisen, als auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Einsteigeort bringen, müssen diesen einfach erreichen können – ohne die Ausrüstung weit zu schleppen.»

Bis die rund 100 Kinder und Jugendlichen sowie 20 bis 30 Lehrkräfte in zwei oder drei Busse eingestiegen und die Sportausrüstungen alle verstaut sind, dauert es etwa eine halbe Stunde.

«Aus platz- und zeittechnischen Gründen wäre das Ein- und Aussteigen für uns an der neuen Haltekante wohl nur möglich, wenn der Durchgangsverkehr für die restlichen Fussgänger dort anders geregelt würde», so Vonmoos. Als alternative Abfahrtsorte zieht die Skischule Luzern den Mattenhof in Kriens oder die Allmend in Betracht.