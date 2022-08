Bahnhofstrasse Die Reussufermauer ist stark beschädigt und muss saniert werden Zwischen der See- und der Kapellbrücke kommt es ab dem 22. August bis Ende 2022 zu Bauarbeiten. Die Bahnhofstrasse bleibt offen, es kann aber zu Verkehrseinschränkungen kommen. Im Mai 2023 startet die Neugestaltung der Bahnhofstrasse.

Zwischen der See- und der Kapellbrücke kommt es zu Bauarbeiten. Bild: Dominik Wunderli

Die Reussufermauer weist grössere Schäden auf, wie die Stadt Luzern am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Der Lauf der Zeit sowie Witterung und Beanspruchung hätten der Ufermauer, insbesondere der Fundation, stark zugesetzt. Deshalb müsse sie zumindest im Bereich zwischen der See- und der Kapellbrücke zeitnah saniert werden.

Die Mauer liegt auf einem Holzrost, welcher mit Holzpfählen fundiert ist. Konkret sind die Ufermauern unterspült und dadurch das Holzfundament freigelegt. Das Holzfundament wurde teilweise bereits stark abgetragen. Im Rahmen der geplanten Sanierung soll die Ufermauer in den ursprünglichen Zustand versetzt werden: Der unterspülte Mauerfuss wird mit einer Vorbetonierung hochgezogen, sodass die Holzschwelle und die Pfähle vor dem weiteren Zerfall gesichert werden. Dadurch werden auch Absenkungen der Strasse hinter der Mauer gestoppt, wie die Stadt Luzern weiter schreibt.

Die unterspülte Reussufermauer macht die Sanierungsarbeiten notwendig. Bild: Stadt Luzern

Die Bauarbeiten an der Reussufermauer sollen im Dezember 2022 fertiggestellt sein. Gemäss Medienmitteilung ist die genaue Dauer von der Witterung und dem Pegelstand der Reuss abhängig, man wolle jedoch auf Anlässe und Feiertage Rücksicht nehmen. Es sei mit Lärm und Behinderungen zu rechnen.

Wie das Tiefbauamt auf Nachfrage mitteilt, bleibt die Bahnhofstrasse für Autos, Velos und Fussgängerinnen und Fussgänger offen – es kann jedoch teilweise zu Einschränkungen kommen. Die Verkehrsführung werde vor Ort signalisiert. Öffentliche Parkplätze werden teilweise durch die Bauinstallationen belegt sein.

Im Rahmen ihres Infrastrukturmanagements hatte die Stadt Luzern mit Hilfe von Tauchern im Jahr 2020 unter anderem die Ufermauern entlang der Reuss untersucht. Die besagte Ufermauer, welchen nun saniert wird, wurde dabei als schadhaft deklariert. Der Abschnitt wurde im Jahr 1857 gebaut, als der Theaterquai bis zur Seebrücke verlängert wurde. (sig)