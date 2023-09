Bauarbeiten Nach Hangrutsch: Familiengartenareal in Reussbühl erhält neues Gemeinschaftshaus Der Hang beim Familiengartenareal Rothenweidli in Reussbühl wird gesichert und ein neues Gemeinschaftshaus gebaut.

Nach heftigen Regenfällen im Sommer 2021 kam es im Familiengartenareal Rothenweidli zu einem Hangrutsch. Er verursachte auch Schäden an Gartenhäuschen und am Gemeinschaftshaus. Unmittelbar nach dem Ereignis wurden mit ersten Sofortmassnahmen der Hang gesichert und die Gebäude im Gefahrenbereich gesperrt, so die Stadt Luzern in einer Mitteilung.

Nun beginnen die Bauarbeiten für die langfristige Sicherung des Hanges. Das Gemeinschaftshaus, das auf der Böschungskante steht, muss aus Sicherheitsgründen abgebrochen und an einem anderen Standort neu gebaut werden. Es erhält eine Photovoltaikanlage, so die Stadt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2023. (zfo)