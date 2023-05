Baubewilligungen Nur jedes fünfte Baugesuch in der Stadt Luzern wird fristgerecht erledigt Die Bewilligungsverfahren dauern viel zu lange: Die Stadt Luzern verfehlt die kantonalen Vorgaben massiv. Nun fordert ein Politiker, die Stadt solle externe Hilfe annehmen.

Der Weg zum Baubeginn ist lang (im Bild eine Baustelle für die Überbauung Rösslimatt beim Bahnhof Luzern). Bild: Pius Amrein (7. 9. 2022)

Höchstens 40 Tage: So lange sollte ein Baubewilligungsverfahren im Kanton Luzern idealerweise dauern. Der Kanton schreibt vor, dass 80 Prozent der Baugesuche innert dieser Frist erledigt werden müssen. Doch in der Stadt Luzern ist man weit entfernt von diesem Ziel: 2022 konnten nur gerade 19 Prozent der Baugesuche fristgerecht erledigt werden.

Etwas besser sieht es bei den vereinfachten Verfahren (etwa für Wärmepumpen) aus, welche innert 25 Tagen erledigt werden sollten. Dies war immerhin bei 39 Prozent der Gesuche der Fall. Doch auch hier ist die Stadt weit entfernt vom 80-Prozent-Ziel. Im Schnitt dauert es in der Stadt Luzern 172 Tage von der Einreichung des Gesuchs bis zur Baubewilligung.

5-Millionen-Zustupf bewirkte kaum etwas

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Schon 2020 hat das Stadtparlament einen 5-Millionen-Kredit bewilligt, um den Baubehörden mehr Ressourcen zu geben. Doch genützt hat dies offenbar nichts. Trotz mehr Stellenprozenten konnte sich die Abteilung Baugesuche 2022 lediglich auf den Abbau des Pendenzenbergs konzentrieren statt auf die schnellere Bearbeitung von neuen Gesuchen. Das hatte auch mit den vielen personellen Wechseln zu tun. So haben die beiden Teamleiter des Bereichs Baugesuche sowie weitere Leistungsträger die Stadtverwaltung verlassen, wie dem Jahresbericht 2022 der Stadt Luzern zu entnehmen ist. «Sobald die Pendenzen abgebaut sind, müssen die vorhandenen Ressourcen für die laufenden Baugesuche eingesetzt werden können», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP).

Jost betont aber auch, dass die langen Verfahren nicht nur mit der Verwaltung zu tun haben. Denn das Bauen in der Stadt Luzern sei generell komplex – und sei in jüngster Zeit wegen neuer Vorschriften und Gesetze noch komplexer geworden. «Gerade in Klima-, Energie- und Umweltfragen hat der Vollzug zu einer aufwendigen Prüfung der Baugesuche geführt.» Hinzu komme, dass fast die Hälfte der Bauprojekte in einer Schutzzone (zum Beispiel Ortsbildschutz) liegt. «Dies erfordert immer öfters eine sorgfältige Interessenabwägung und eine vertiefte Einzelbetrachtung.»

Anteil der Einsprachen hat sich verdoppelt

Und wo viele Interessen aufeinanderprallen, ist auch die Opposition nicht weit: 18 Prozent der Baugesuche wurden 2022 mit Einsprachen bekämpft. Vor zehn Jahren war der Anteil nicht einmal halb so hoch. Auch werden Beschwerden immer häufiger bis ans Kantonsgericht weitergezogen. «Das Baubewilligungsverfahren ist – wie in allen Städten – zu einem hochkomplexen Prozess herangewachsen», so Jost. Sie verweist auf eine Studie der Zürcher Kantonalbank: Demnach dauert es bei einem Wohnungsneubau in der Stadt Zürich 330 Tage von der Einreichung des Gesuchs bis zur Baubewilligung – also viel länger als in Luzern. Und der Schweizerische Schnitt beträgt immerhin 140 Tage.

Immer häufiger ist sogar die Bauherrschaft selber mit der Komplexität überfordert. Jost: «Wir erhalten immer mehr unzureichende Baugesuche.» Das seit 2021 bestehende Angebot einer Vorberatung ist daher extrem gefragt: Allein im letzten Jahr wurden fast 1000 Beratungsgespräche mit Bauwilligen geführt. Insgesamt wurden 2022 rund 580 Baugesuche eingereicht.

Manuela Jost sagt: «Ein heutiges umfassendes Bauvorhaben kann kaum in 40 Arbeitstagen abgehandelt werden.» Die kantonale Zielvorgabe sei für städtische Verhältnisse «nicht realistisch». Die Stadt setze sich deshalb seit Jahren für eine Anpassung ein, bisher ohne Erfolg.

«Ausflüchte und Schutzbehauptungen»

Für Grossstadtrat Silvio Bonzanigo (parteilos) sind das alles bloss «Ausflüchte und Schutzbehauptungen», wie er in einem soeben eingereichten Postulat schreibt. Der Versuch, die Situation mit Stellenausbau zu verbessern, sei gescheitert. Der Prozess der Beschleunigung von Baugesuchen müsse daher an eine externe Organisation ausserhalb der Stadtverwaltung ausgelagert werden, so die Forderung im Postulat. Der Handlungsbedarf sei dringend, findet Bonzanigo: «Durch die schleppende Erledigung der Baugesuche entsteht ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden.»

Auch die Stadt Kriens hatte mit viel zu langen Bewilligungsverfahren zu kämpfen: 2021 konnten bloss 30 Prozent der Baugesuche fristgerecht erledigt werden. Doch inzwischen hat sich die Lage massiv verbessert: 2022 betrug die Erledigungsquote 77 Prozent, womit die kantonalen Vorgaben fast erfüllt sind.