Baugesuch Adligenswiler Werkhof wird mit einer Halle erweitert Da andernorts Lagerplatz wegfällt, benötigt der Adligenswiler Werkdienst eine neue Halle. Sie soll bis im Herbst realisiert werden.

Der Werkdienst in Adligenswil benötigt Platz. Dies, weil die bisher genutzten Aussenlager am Stöckenweg, in der Armeeleitstelle Teufmatt und in der Verlängerung der Coop-Einstellhalle in nächster Zeit wegfallen werden wegen geplanter Projekte. Deswegen soll im Widspüel eine eingeschossige, geschlossene Halle zwischen dem bestehenden Ökihof von Real und dem bereits bestehenden Werkhofgebäude entstehen. Das Baugesuch dafür liegt nun auf, wie die Gemeinde mitteilte.

Zwischen dem Gebäude des Real-Ökihofes und dem Werkhof-Gebäude links davon soll die neue Halle entstehen. Bild: Google Maps

Heute befindet sich auf diesem Grundstück der Einwohnergemeinde Adligenswil zwischen den beiden Gebäuden ein offener Lagerplatz. Der Waschplatz für die Gemeindefahrzeuge ist nicht überdacht, wodurch Regenwasser in die Schmutzleitung gelangt. Dieser Mangel werde mit dem Neubau behoben und der Waschplatz künftig wie gesetzlich gefordert gedeckt sein. Durch die Zentralisierung sollen zudem die Abläufe des Werkdienstes vereinfacht werden.

Die Halle soll Abstellflächen für die Fahrzeuge und Maschinen der Gemeinde bieten sowie für weitere Materialien in Hochregallagern. Für das Flachdach der neuen Halle ist eine Begrünung vorgesehen. Die Halle ist etwas weniger hoch als die beiden angrenzenden Gebäude mit Giebeldächern. Geplant hat sie die Adligenswiler Bättig Heldstab Architektur GmbH.

Bezug der Halle voraussichtlich kommenden Herbst

Ein Kredit von 680’000 Franken für die Realisierung der Werkhoferweiterung ist bereits mit dem Budget 2023 genehmigt worden. Wie die Gemeinde schreibt, gehen aktuelle Kostenschätzungen davon aus, dass dieser Betrag unterschritten wird. Das Baugesuch liegt noch bis am 11. April 2023 auf. «Läuft alles nach Plan, wird mit dem Bau voraussichtlich kurz vor oder kurz nach den Sommerferien begonnen», erklärt Andreas Kost, Bereichsleiter Immobilien der Gemeinde Adligenswil auf Anfrage. Dann könnte der Umzug von den Aussenlagern in den Erweiterungsbau an der Ebnetstrasse im Herbst 2023 erfolgen.