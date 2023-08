Baumfällaktion Von Käfer zerfressen – darum muss die Ulme bei der Krienser Krauerhalle weg Auch Sicherheitsgründen wird der mächtige Baum bei der Krauerhalle in der zweiten August-Woche gefällt.

Ein Prachtexemplar einer Ulme bereichert den Haupteingang der Krienser Krauerhalle. Allerdings nicht mehr lange. Wie die Stadt Kriens auf ihrer Website schreibt, wird der Baum am Dienstag, 8. August, gefällt. Sein Zustand hat sich in letzter Zeit zunehmend verschlechtert. Dies zeigten regelmässige Kontrollen durch einen Baumpflegespezialisten. Er habe nun die Fällung empfohlen, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten.

Die Tage dieser Ulme bei der Krauerhalle sind gezählt. Bild: Stadt Kriens

Doch warum hat sich der Zustand es Baumes derart verschlechtert? Als mögliche Gründe nennt die Stadt die Versiegelung der Umgebung und einen Pilz- respektive Käferbefall. Letztere sind bei Ulmen in Europa bereits seit den 1970er Jahren ein Thema. Eine aus Asien stammende Pilzkrankheit gelangte damals über Holzimporte in die Niederlande und breitet sich seither epidemieartig aus. In der Schweiz sind grosse Schäden an Stadt- und Parkbäumen sowie natürlichen Beständen zu verzeichnen.

Der Pilz verstopft die Leitungsbahnen der Ulme, sodass Blätter und Äste verdorren. Die kranke Ulme gibt durch die aufgerissene Borke und Rinde Baumsäfte ab, die für Insekten eine köstliche Mahlzeit bieten. Deshalb sind an Ulmen oft eine Vielzahl von Insekten wie Hornissen, Schmetterlinge, verschiedene Fliegenarten, metallisch grün-goldene Käfer, Ameisen und andere mehr zu finden.

Was aber die Baumkrankheit gefährlich macht, ist ein kleiner «Helfer» namens Ulmensplintkäfer, der zur Gattung der Borkenkäfer zählt. Der Ulmensplintkäfer bohrt seine Larvengänge in die Rinde und schädigt so den Baum. Die schlüpfenden Larven legen Frassgänge an. Sie wachsen in den Gängen heran und kommen mit dem Pilz in Kontakt. Die Jungkäfer nehmen die Pilzsporen mit und infizieren damit andere Ulmen.

Die Stadt Kriens will laut Mitteilung «an diesem herausfordernden Standort» einen Ersatzbaum pflanzen. (hor)