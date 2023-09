Bauprojekt Die Stadt Kriens erteilt die Baubewilligung für das Nidfeld-Hochhaus Der erste Entwurf stiess noch auf breite Kritik. Das überarbeitete und redimensionierte Projekt hat den Krienser Stadtrat nun überzeugt.

Einzelne Gebäude der Nidfeld-Grossüberbauung in Kriens stehen bereits, andere befinden sich im Bau. Noch nicht begonnen haben die Arbeiten für das Hochhaus, das im Norden des Areals geplant ist und rund 60 Meter hoch werden soll. Das könnte sich demnächst ändern, denn der Krienser Stadtrat hat nun die Baubewilligung für das Hochhaus erteilt, wie der Stadtwebsite zu entnehmen ist.

Das grüne Hochhaus soll die Nidfeld-Überbauung komplettieren. Visualisierung: Christ Gantenbein

Es handelte sich um das zweite Baugesuch für das Hochhaus. Das erste war bei den Anwohnenden auf breite Kritik gestossen. Daraufhin überarbeitete die Totalunternehmung und Arealentwicklerin Losinger Marazzi AG das Projekt. Insbesondere in der Breite wurde das Gebäude redimensioniert. Dennoch gab es auch gegen das zweite Baugesuch Einsprachen.

Das Hochhaus habe durch die Überarbeitung «an baulicher Qualität gewonnen», schreibt der Stadtrat in einer Stellungnahme. Die Baukörper würden sich besser in die Umgebung eingliedern. «Der einst grossflächig in Erscheinung tretende Bau wurde abgestuft. Zum Kreisel bei der Arsenalbrücke hin tritt er in einer niedrigeren, achtgeschossigen Form auf. Der hintere punktuelle Teil des geplanten Gebäudes behält die ursprüngliche, im Bebauungsplan bewilligte Höhe von 18 Geschossen.»

Die Einsprachen lehnt der Stadtrat ab, sofern er darauf eintritt. Der Entscheid ist noch gerichtlich anfechtbar.