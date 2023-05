«Beatus Bier» Luzerner Priesterseminar braut eigenes Bier Das Priesterseminar St. Beat besinnt sich auf die alten Braukünste in den Klöstern.

Das neue «Beatus Bier». Bild: PD

Das Priesterseminar St. Beat in der Stadt Luzern hat den Festtag des Heiligen Beatus am 9. Mai zum Anlass genommen, ein eigenes Bier zu brauen. Auf die Idee kam das Seminar, das seit 1878 existiert, durch Rückbesinnung auf die alten Braukünste aus den Klöstern.

Das so genannte «Beatus Bier» ist in Zusammenarbeit mit der Brauerei Luzern entwickelt worden und enthält Quellwasser vom Beatenberg. Es handelt sich laut eigenen Angaben um ein helles, eher leichtes Lagerbier, welches im Priesterseminar selbst und bei der Brauerei Luzern erhältlich ist. Im Seminar kostet ein Viererpack zehn Franken, dabei geht ein kleiner Teil an die Institution. Seinen ersten Auftritt hatte Bier bereits an den Luzerner Bierkulturtagen. (cst)