Besserer Verkehrsfluss Das Parkhaus National hat eine neue Dosierampel: «Es gab ein völliges Chaos» Dosierampeln verlangen von Autofahrenden mitunter etwas Ausdauer – damit auf den Hauptachsen der Verkehr besser fliesst. Eine am Montag in Betrieb genommene neue Ampel liess aber so manchen Geduldsfaden reissen.

Ein Rotlicht in einer Tiefgarage. Symbolbild: Getty

Zehn zusätzliche Dosierampeln sollen seit dem Sommer für einen besseren Verkehrsfluss in der Luzerner Innenstadt sorgen. Eine elfte wurde durch die Stadt Luzern Anfang dieser Woche im Parkhaus National an der Haldenstrasse in Betrieb genommen. Ziel: Den Verkehr zurückhalten, um die Hauptachsen zu entlasten. Der Start scheint aber gründlich schiefgegangen zu sein: Laut einer Leserrückmeldung kam es im Parkhaus zu einem Rückstau und zu langen Wartezeiten. Markus Belser, Geschäftsführer der Löwen Bau und Betriebs AG, die unter anderem für den Betrieb des Parkhauses National zuständig ist, bestätigt:

«Es gab ein völliges Chaos. Kundinnen und Kunden mussten zum Teil sehr lange warten, bis sie endlich aus dem Parkhaus fahren konnten.»

Belser macht kein Geheimnis daraus, dass er ganz grundsätzlich gegen die Einführung der Dosierampel an diesem Standort gewesen war. Man habe sogar geklagt, sei aber vor Verwaltungsgericht unterlegen. Für den Geschäftsführer ist klar: «Das Parkhaus National eignet sich denkbar schlecht als Stauraum, denn es können vor der Ausfahrt nur drei, höchstens vier Autos warten, ohne den betrieblichen Ablauf im Gebäude zu stören. Stehen mehr Autos in der Kolonne, blockieren sie die Auffahrten zu den oberen Stockwerken und verstopfen so das ganze Parkhaus.» Laut Markus Belser löst die Verkehrsdosierung weder das Stauproblem auf der Haldenstrasse, noch erhöht es die Sicherheit, verärgert aber viele Parkingnutzende.

Belser stört sich weiter daran, dass die Dosierampel bei Rot zwar die Fahrzeuge zurückhält, dass sie im Gegenzug aber keine Grünphase anbietet, die eine Ausfahrt garantieren würde. Vielmehr schalte das System auf ein blinkendes Gelb. Dies bedeute, dass die Autofahrenden die Parkingausfahrt verlassen dürften – sofern nicht Fussgängerinnen, Velofahrer, ein Bus oder der reguläre Verkehr dies verunmöglichten.

«Wichtig ist die Summe aller Massnahmen»

Auch Thomas Karrer, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern, bestätigt die Startschwierigkeiten im Parkhaus National. «Wir haben wohl die Dosierstufe zu hoch eingestellt», räumt er ein. Doch will er das nicht als ein grundsätzliches Problem der Anlage verstanden wissen. Das System müsse sich nun einpendeln. Dass es gut funktioniere, sei auch im Interesse der Stadt: «Denn wir wollen, dass die Dosieranlagen eine hohe Akzeptanz geniessen.»

Zur Aussage, wonach der Stauraum im Parkhaus zu gering sei, um einen Dosierungseffekt zu haben, sagt Karrer: «Nicht eine, sondern die Summe aller Massnahmen soll die Situation verbessern.» So seien im Bereich Haldenstrasse neben dem Parkhaus National auch das Parkhaus Casino-Palace und die Gesegnetmattstrasse mit einer entsprechenden Ampel ausgestattet worden.

«Wir bekommen täglich negative Rückmeldungen»

Stichwort Akzeptanz: Zumindest im Parkhaus Casino-Palace ist diese bei den Kundinnen und Kunden noch nicht gegeben. Dies sagt Rudolf Widmer, Geschäftsführer der Parkhaus Casino-Palace AG: «Das Frustpotenzial bei unseren Gästen ist recht gross. Wir bekommen täglich negative Rückmeldungen.»

Grund sei die starre Dosierung: Auf eine lange Rotphase komme eine sehr kurze Gelbphase, die es nur zwei oder drei Fahrzeugen erlauben würde, die Schranke zu passieren. Dies bedeute, dass man zum Teil mehrere Rotphasen abwarten müsse –, um dann womöglich trotzdem nicht in die Haldenstrasse einfahren zu können, da es keine Synchronisierung mit der dortigen Fussgängerampel gebe.

«Diese Situation ist auch für die Partnerhäuser Grand Casino Luzern und das neu eröffnete Mandarin Oriental Palace unbefriedigend», sagt Widmer. Für ihn ist klar: «Es braucht in Parkhäusern eine angepasste Dosierung, die sich von jenen auf Quartierstrassen unterscheidet.» Der Geschäftsführer betont, dass sie gerne bereit seien, zusammen mit den Behörden an einer besseren Lösung zu arbeiten.

Bleibt die Frage, ob das System sein grundsätzliches Ziel erreicht. Hat sich der Verkehr verflüssigt? Thomas Karrer will sich dazu noch nicht äussern. «Es fehlen noch zwei Dosierampeln. Erst wenn diese installiert sind, werden wir ein erstes Fazit ziehen.»