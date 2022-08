Bezirksgericht Luzern «Abendspaziergänge» haben für Ebikoner Arzt ein juristisches Nachspiel Für Andreas Heisler ist Strafbefehl und Busse aus demokratischen Gründen inakzeptabel. Er sieht den Rechtsstaat in Gefahr, und kämpft für einen Freispruch.

Der massnahmenskeptische Ebikoner Arzt Andreas Heisler hat bereits Gerichtserfahrung. So etwa, als er die Coronaschutzmassnahmen in seiner Praxis nicht umgesetzt hatte und ihm deshalb im Februar 2021 die Berufsbewilligung entzogen wurde. Vier Monate später wurde das Verbot dann wieder aufgehoben, weil der Arzt schriftlich zugesichert hatte, dass er sich im Rahmen seiner Berufsausübung an die massgebenden rechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie halten werde.

Das Bezirksgericht Luzern Bild: sam

Am Donnerstag ging es am Bezirksgericht Luzern um die Teilnahme an den sogenannten «Abendspaziergängen». Daran nahmen jeweils Hunderte Personen teil, um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Viermal war auch der 54-jährige Beschuldigte dabei. Ihm wird deshalb von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, «mit mehrfacher Teilnahme an der unbewilligten Kundgebung ‹Abendspaziergänge› gegen das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes der Stadt Luzern verstossen zu haben.» Laut dem Strafbefehl soll er 500 Franken Busse und 600 Franken Verfahrensgebühren bezahlen. Dagegen legte er Einspruch ein.

Der beschuldigte Andreas Heisler vor dem Bezirksgericht Luzern. Bild: sam

Vor Gericht sind nur der Beschuldigte und sein Anwalt erschienen, die Staatsanwaltschaft blieb der Verhandlung fern. Den Strafbefehl hat Andreas Heisler nicht akzeptiert, weil dies sein Rechts- und Demokratieverständnis nicht zulasse, wie er an der Befragung ausführte. «Wenn man nicht einmal mehr spazieren darf, steht es nicht gut um den Rechtsstaat. Das Versammlungsrecht gehört dazu», erklärte er vor Gericht. Auf die Frage des Einzelrichters, warum er an den Abendspaziergängen teilgenommen habe, antwortete Andreas Heisler: «Es ging mir darum, Gleichgesinnte zu treffen. Ich hatte ja damals genügend Zeit, da mir die Berufsbewilligung entzogen wurde und die Praxis geschlossen war.» Er bestätigte, insgesamt an vier Abendspaziergängen teilgenommen zu haben, jedoch nicht an der ersten vom 2. März 2021.

Verteidiger fordert Freispruch

In seinem Plädoyer fokussierte sich der Verteidiger auf die Bewilligungspflicht der Abendspaziergänge. Eine klare Grenze, ab wann eine Bewilligung nötig ist, gebe es nicht. «Wenn eine grössere Gruppe Asiaten durch die Luzerner Altstadt läuft, braucht es auch keine Bewilligung», sagte der Verteidiger als Beispiel und fügt an: «Teilnehmende könnten annehmen, dass es für die Spaziergänge gar keine Bewilligung braucht.» Die Staatsanwaltschaft spricht bei den Spaziergängen von einem gesteigerten Gemeindegebrauch; dem widerspricht der Verteidiger. Es seien weder Stände aufgebaut worden, noch seien andere daran gehindert worden, den durch die Spaziergänge genutzten öffentlichen Grund ebenfalls zu nutzen. Er plädierte für einen vollumfänglichen Freispruch.

Im Schlusswort sprach Andreas Heisler über seinem Praxisalltag. Praktisch würden sich täglich Patienten über Nebenwirkungen, die durch die Impfung verursacht wurden, äussern. Er werde mit Krankheitsbildern konfrontiert, die er bisher noch nie gesehen habe. Er frage sich ernsthaft: Was hier eigentlich gemacht werde, wie die Bevölkerung aufgeklärt werde.

Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.