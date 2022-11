Bezirksgericht Luzern Maske verweigert, Nötigung: Corona-Massnahmenkritiker Rimoldi steht vor Gericht Der Luzerner Nicolas Rimoldi bestreitet sämtliche Vorwürfe. An der Verhandlung stehen Aussage gegen Aussage.

Zwei Strafbefehle hat Nicolas Rimoldi (27) bekommen. Einen für das Nichttragen der Hygienemaske im Bahnhof Luzern inklusive Missachtung von Anordnungen des Sicherheitspersonals. Den zweiten wegen Nötigung und Widerhandlung gegen das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes. Als Organisator habe er eine Demo auf die Strasse gelenkt und so die Verkehrsteilnehmenden genötigt, zu warten. Am Freitag fand die Verhandlung am Bezirksgericht in Luzern statt.

Nicolas Rimoldi wird auf dem Weg zum Gericht von Gleichgesinnten begleitet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. November 2022)

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 80 Franken und verfügte Bussen von insgesamt 2100 Franken. Dagegen wehrt sich der Luzerner Corona-Massnahmenkritiker. Rimoldi rief schon Tage vor der Verhandlung zu einer Kundgebung am Prozesstag auf. Die Demo war bewilligt, dem Aufruf folgten einige Dutzend Personen mit Trychlen, Plakaten und Flöten. Acht von ihnen waren später im Saal anwesend. Der Rest der Schar wartete draussen.

Wohnort wird stets gewechselt

Bei der Befragung zur Person durfte der aktuelle Wohnort nicht genannt werden. Rimoldis Verteidiger bat darum, aus Sicherheitsgründen. Er sagte: «Mein Mandant befindet sich in einer Gefahrensituation und wechselt deshalb öfters seinen Wohnort.»

Die Verhandlung startete mit der Befragung eines ersten Zeugen, einem Sicherheitsbeamten. Bei einer Kontrolle im Dezember 2020 auf dem Perron im Bahnhof Luzern hätte Rimoldi keine Maske getragen und während des Gesprächs geraucht. Auch nach mehrmaligem Auffordern hätte er sein «Stümpli» nicht ausgelöscht. Der Beschuldigte stritt diese Darstellung ab.

Den Fuss brauche er zum demonstrieren

Ein zweiter Zeuge schilderte einen Vorfall beim Verkehrshaus. An diesem Tag stellte sich unter anderem Bundesrat Alain Berset dort den Fragen der Bevölkerung. Der Beschuldigte habe versucht, die Polizeikette zu durchbrechen. Auch hier stritt der Beschuldigte die Version des Polizisten ab. Dasselbe galt auch für den Vorwurf, er habe beim Polizeifahrzeug den Fuss unter das linke Vorderrad gestellt, um die Abfahrt zu verhindern: «Ich brauche meinen Fuss für die Demo, so etwas mache ich sicher nicht», sagte er. Für den Verteidiger ist klar: «Kein einziger Vorwurf enthält stichhaltige Beweise.»

Die Staatsanwaltschaft blieb bei den Vorwürfen. Im Schlusswort sagte Rimoldi unter anderem, man wolle ein Exempel an ihm statuieren und Luzern sei der restriktivste Gliedstaat der Eidgenossenschaft. Und an die Richter gewandt: «Ich hoffe, Sie haben den Mut zur Gerechtigkeit, Liberté.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.