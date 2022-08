Bilanz Open-Air-Kino Luzern: Zum Abschluss nochmals das «grosse Fest» Das Freiluftkino geht am Sonntag mit der französischen Erfolgskomödie zu Ende. An den 39 Filmabenden wurden mehr als 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Der Film «Monsieur Claude und sein grosses Fest» wird im Open-Air-Kino nochmals gezeigt. Hier ein Bild von der ersten Aufführung am 14. Juli. Bild: Roger Grütter Luzern, 14. Juli 2022)

Anstatt wie ursprünglich geplant «Amadeus» zeigt das Open-Air-Kino Luzern zum Abschluss der Saison am Sonntag, 21. August, nochmals die französische Erfolgskomödie «Monsieur Claude und sein grosses Fest». Der Film läuft in einer deutschen Synchronfassung. «Für uns alle war die Saison 2022 ein grosses Fest, deshalb passt dieser Film bestens zum Saisonende», sagt Organisator Franz Bachmann.

Gemäss Bachmann wurden diesen Sommer an den 39 Filmabenden mehr als 20'000 Eintritte verzeichnet. Das sind deutlich mehr als in den Saisons 2020 und 2021, die von Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie geprägt waren. «Die Leute haben es genossen, die Filmabende unter freiem Himmel in der einzigartigen Atmosphäre am See wieder unbeschwert geniessen zu können», sagt Bachmann. Zum guten Ergebnis habe sicher auch das perfekte Sommerwetter beigetragen: «Es ist lange her, dass wir so viele aussergewöhnlich warme Abende hatten.» Nur ganz selten gab es vereinzelte Regengüsse.

Die Eintrittszahlen der Vor-Corona-Zeit wurden diese Saison allerdings noch immer nicht ganz erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hatte das Open-Air-Kino Luzern 29'000 Eintritte verzeichnet.

Sechs Filmabende ausverkauft

Gemäss Bachmann waren dieses Jahr sechs Filmabende ausverkauft, und zwar je zweimal «Monsieur Claude und sein grosses Fest», «Top Gun» und «Elvis». Überraschend gut gelaufen seien auch «Wunderschön» sowie die Dialektfilme «Tschugger», «Drii Winter» und «Fedier», bei dem der Regisseur Felice Zenoni anwesend war. Viel Zuspruch gefunden habe auch «Presque», der den Solothurner Filmpreis 2022 gewann.

Enttäuscht ist Bachmann, dass der Film «The Gray Man» relativ schlecht lief, obwohl dieser mit dem kanadischen Schauspieler Ryan Gosling gut besetzt sei. Bachmann: «Offenbar ist es für ganz neue Filme schwierig, auf Anhieb ein grosses Publikum zu finden.» Dieses Jahr fand das Freiluftkino Luzern zum 31. Mal statt.