Festliche Beförderung in der Jesuitenkirche

Grosser Tag für die Infanterie Offiziersschule 10-1/23 in Luzern: Knapp 100 Aspiranten und Aspirantinnen, darunter fünf Luzerner, fanden sich in der Jesuitenkirche in Luzern ein. Eröffnet hat den Anlass Oberst Marcel Winiger. Die Grussbotschaft hat Luzerns Regierungsrat Paul Winiker verlesen.