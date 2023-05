Ganze 400 Kinder aus 20 Luzerner Primarschulklassen haben am Montagabend im KKL-Konzertsaal gesungen. «Das singende Schulzimmer» heisst das Konzert. Unterstützt wurden die Kinder vom Konzertchor der Luzerner Kantorei, die Begleitung stammte von einer professionellen Band. Auch auf den ausverkauften 1800 Plätzen sassen vorwiegend Schulkinder – so viele wie wohl nur selten in der Geschichte des KKL.