Bildung Heilpädagogische Zentrum Schüpfheim hat einen neuen Gesamtleiter Die Dienststelle Volksschulbildung hat Ueli Eichholzer zum neuen Gesamtleiter des Heilpädagogischen Zentrums Schüpfheim gewählt. Er startet am 1. Juli 2023.

Per Ende März verlässt der amtierende Rektor Raimund Erni das Heilpädagogische Zentrum Schüpfheim. Seine Nachfolge wird Ueli Eichholzer antreten, wie die Dienststelle Volksschulbildung mitteilt. Er übernimmt die Leitung am 1. Juli 2023

Ueli Eichholzer Bild: PD

Der gelernte Augenoptiker, der später an der Fachhochschule Luzern Soziale Arbeit studierte, ist seit zehn Jahren am Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales in Sursee tätig, seit dem Schuljahr 2017/18 als Fachbereichsleiter und Mitglied der Schulleitung und seit dem Schuljahr 2021/22 als Prorektor. Eichholzer ist in Udligenswil aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Schwarzenberg. (tos)